Il piano B ora lo studia Macron

Grecia - accordo all’Eurogruppo : verso uscita da piano di aiuti e memorandum - sì ad alleggerimento del debito : Dopo otto ore di negoziato notturno la Grecia ha incassato il via libera all’uscita dall’ultimo dei tre piani di salvataggio (accompagnati di fatto da otto anni di commissariamento) e a misure per l’alleggerimento del debito arrivato al 180% del Pil. In base all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo – la riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro – Atene potrà posticipare di 10 anni il ...

Condotte in crisi - manca un piano : a rischio 3mila lavoratori : Resta ancora in bilico la situazione dei 3mila lavoratori di Condotte, il terzo gruppo di costruzioni italiano, che rischia il tracollo a causa di una drammatica situazione finanziaria. Questa...

Salvini : ' Salvini - stiamo lavorando a piano Africa'. E poi : Abbiamo finito di fare gli zerbini' : "Il governo italiano promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per arginare l'immigrazione verso l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio in vista dei ...

Annunziata conferma : la manona ci fuOra però dica chi le passò il piano B : Lucia Annunziata conferma: una manona le passò in busta chiusa quella bozza apocrifa e incompleta del contratto 5s-Lega. Ora però dica anche il nome dell'autore dell'operazione di disinformatia Segui su affaritaliani.it

Juve - piano Pjanic : missione Giovin Signora in un biennio : ... oltre a Paulo Dybala, già messo sotto chiave con un lauto contratto, esiste un altro talento fuori da logiche di mercato: Miralem Pjanic, destinato ad accrescere presto il suo status nel mondo ...

Via Adriano 60 : 'Ancora edifici comunali occupati - scuola media un miraggio. piano periferie un flop' : Per la cronaca ad oggi non c'è nessun operaio nella struttura. I cittadini sono stanchi del degrado e della politica degli annunci della giunta Sala. Il flop del Piano periferie ha la sua immagine: ...

Al governo Conte manca ancora un piano operativo : Flat tax, reddito di cittadinanza, rottamazione della legge Fornero: ora l’esecutivo deve provare a mantenere le costose promesse elettorali. Leggi