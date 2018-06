Il Parma dice addio a Viviano | futuro in Portogallo per l’ex Sampdoria | il portiere ha

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Blitz inper Emiliano, ilha firmato con lo Sporting un contratto triennale Emilianoè il nuovodello Sporting Clube de Portugal, nientedunque per l’ex Samp che comincia così una nuova esperienza all’estero. Utile il blitz messo in atto nella giornata di ieri dal giocatore classe ’85, che ha visitato le strutture del club e svolto le visite mediche per valutare il suo stato di salute. Superato anche quest’ultimo step,ha firmato un contratto triennale in serata, legandosi al club portoghese fino al 2021. La, infine, riceverà due milioni di euro come indennizzo. L'articolo Ilinper l’ex: ilha firmato per lo Sporting SPORTFAIR.