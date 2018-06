Il nuovo video di Star Citizen mostra il Group System La campagna

Negramaro e The Jackal insieme in auto - il nuovo video che fa impazzire il web : Confessatelo anche voi quando siete soli in macchina cantate canzoni che non ammettereste mai di ascoltare. Ed è questo il tema del nuovo video super virale dei The Jackal, il fenomeno web campano ...

L’inquietante nuovo video di Selena Gomez per IGTV - la tv di Instagram : la popstar in un cortometraggio horror : L'IGTV, la tv di Instagram che ha debuttato per la maggior parte degli utenti della piattaforma social il 21 giugno, può contare su un nuovo video di Selena Gomez per promuovere il suo lancio. Questa nuova funzionalità dell'applicazione permetterà agli utenti di guardare video della durata maggiore del canonico minuto, attraverso una funzione che si troverà in una scheda speciale nella parte superiore della home del proprio profilo. In quanto ...

Social : Instagram lancia nuovo servizio video per mobile : Instagram ha annunciato il lancio di Igvt, un nuovo spazio sulla piattaforma per guardare video verticali della durata massima di un’ora: lo spiega in una nota il Social, spiegando che i video sono a schermo intero e verticali per agevolare il modo in cui le persone utilizzano lo smartphone. Igvt è disponibile in tutto il mondo da oggi. L'articolo Social: Instagram lancia nuovo servizio video per mobile sembra essere il primo su Meteo Web.

Capcom pubblica un nuovo video di gameplay del remake di Resident Evil 2 : Presentato a sorpresa sul palco della conferenza PlayStation all'E3 2018, il remake di Resident Evil 2 ha stregato milioni di fan che aspettavano da tempo di ricevere una buona notizia del genere da Capcom.Il publisher, volendo ulteriormente alimentare l'hype dei fan, ha pubblicato oggi un corposo video di gameplay del remake nel quale possiamo vedere in azione una piccola parte del titolo. Gli zombie riceveranno nuova vita grazie ad un ...

Biondo - “Roof Garden” nuovo singolo/ Video - con il rapper anche Emma Muscat : party in stile “Grande Bellezza” : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Adobe Project Rush : nuovo Editor Video Multi Piattaforma (Android - iOS - macOS - Windows) : Adobe annuncia Project Rush, nuova app di editing semplificato Multi Piattaforma. Adobe Project Rush sarà una sorta di iMovie Multi Piattaforma Adobe Project Rush Incredibili novità arrivano da Adobe, che nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente Adobe Project Rush. Cosa è Adobe Project Rush? A cosa serve Adobe Project Rush? Come funziona Adobe Project Rush? Cerchiamo di rispondere con calma […]

Il nuovo video di Destiny 2 : I Rinnegati si concentra sulla realizzazione dell'arco : Qualche settimana fa, Bungie ha rivelato che la prossima espansione per Destiny 2, intitolata I Rinnegati, sarebbe stata lanciata a settembre. Tra le novità di questo contenuto aggiuntivo, è stata annunciata una nuova arma che molti fan avevano richiesto da tempo, l'arco.In un recente video riportato da Dualshockers, Bungie ha discusso del processo alla base della costruzione dell'arco e di quanto è stato complicato per il team. Molti degli ...

WWE 2k19 – Svelata la copertina… fenomenale : AJ Styles sarà il nuovo testimonial [VIDEO] : Svelata la copertina ufficiale di WWE 2k19: il testimonial scelto è ‘The Phenomenal One’, AJ Styles, attuale campione di SmackDown Grande notizia per tutti gli appassionati del wrestling WWE e dei videogiochi. Sono state rilasciate delle news riguardanti il nuovo videogioco WWE 2k19, un must per ogni fan della federazione di Stamford. Il titolo targato 2K avrà una copertina a dir poco… fenomenale! Il testimonial per il 2019 ...

Martin Garrix feat. Khalid : è uscito il video del nuovo singolo 'Ocean' : Quando uno dei dj e producer più famosi al mondo e una delle stelle nascenti del pop internazionale uniscono le forze, il risultato non può che essere SUPER! via GIPHY Stiamo parlando di Martin Garrix e Khalid che hanno collaborato nella ...

Martin Garrix feat. Khalid : è uscito il video del nuovo singolo “Ocean” : Take a look! The post Martin Garrix feat. Khalid: è uscito il video del nuovo singolo “Ocean” appeared first on News Mtv Italia.

Naike Rivelli hot : nuovo videoclip. E su Instagram lancia la provocazione : «Eccolo - è volato da me» : Naike Rivelli non smette mai di stupire e di provocare. La figlia dell'attrice Ornella Muti è seguitissima sui social e approfitta di Instagram per farsi notare. Negli ultimi post ha...

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

ACHILLE LAURO/ Video - il nuovo singolo 'Ammò' ha infiammato Napoli (Radio Italia Live) : ACHILLE LAURO parteciperà questa sera al Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano: il rapper, ex concorrente di Pechino Express, presenta il nuovo singolo.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:27:00 GMT)

Le scelte di uno skater : nuovo video test per Fabio Colombo! : Il punto è questo: uno skater " o in generale un atleta di action sport " deve potersi sicuro dei mezzi e dell'abbigliamento tecnico che ha a sua disposizione. Perché solamente quando tutti i pezzi sono al posto giusto si riesce a prendere la perfettaconfidenza con ...