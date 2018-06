Il nuovo super microscopio | dalle scienze della vita ai metalli

Telefonia - Vodafone risponde a Iliad : nuovo operatore low cost e super offerta : È guerra al ribasso nel settore Telefonia. A smuovere le acque l’ingresso nel mercato della compagnia di telecomunicazioni francese Iliad che a fine maggio

Il nuovo video di Star Citizen mostra il "Group System". La campagna crowdfunding supera 188 milioni di dollari : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video dedicato al suo atteso simulatore spaziale Star Citizen.Come riporta Dualshockers, il video della serie "Around the Verse" mostra principalmente il nuovo "Group System" che permetterà ai giocatori di eseguire attività insieme, dai salti quantici alle missioni.Oltre a questo, possiamo vedere altri dettagli relativi allo sviluppo, come nuove tracce audio progettate per navi abbandonate, nuove armi, ...

Super Dragon Ball Heroes - il trailer del nuovo anime! : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T16:10:10+00:00 ROMA – Goku & co ritornano nel primo teaser trailer di Super Dragon Ball Heroes, il nuovo anime del franchise di Dragon Ball. Ispirata all’omonimo titolo videoludico del Nintendo 3DS, la serie sarà incentrata sull’arco narrativo “Universe Mission – Prison Planet”. Il primo episodio sarà presentato in anteprima il 1° […] L'articolo Super Dragon Ball Heroes, il trailer del nuovo anime! ...

Il nuovo trailer di Captain Toad : Treasure Tracker mostra i livelli ambientati nei mondi di Super Mario Odyssey. Disponibile una demo gratuita su Nintendo eShop : Con zaino in spalla e torcia in fronte tutto è pronto per l'incantevole avventura di Captain Toad: Treasure Tracker, platform rompicapo in arrivo su Nintendo Switch e su console della famiglia Nintendo 3DS il 13 luglio. Il gioco include alcuni livelli basati su quattro dei Regni di Super Mario Odyssey, visibili in anteprima nel nuovo trailer. I giocatori impazienti di incontrare il Capitano Toad, a volte nervoso ma sempre coraggioso, possono ora ...

WWE Super Show-Down – Il grande wrestling torna in Australia con un nuovo PPV : annunciato un match pazzesco : La federazione di Stamford ha ufficializzato che in data 6 ottobre 2018, nella città di Melbourne (Australia), si terrà il nuovo PPV WWE Super Show-Down La WWE sembra averci preso gusto con la creazione di nuovi PPV in giro per il mondo. Dopo The Greatest Royal Rumble, il gigantesco evento tenutosi lo scorso 27 aprile 2018 al King Abdullah International Stadium di Jeddah (Arabia Saudita), la federazione di Stamford ha annunciato un nuovo PPV che ...

Superamento commissariale - Oliverio : "i dovuti riconoscimenti al nuovo Governo" : Purtroppo devo riconoscere che la parte politica a cui appartengo e che fino a qualche mese fa è stata al Governo del Paese, nonostante le mie reiterate proteste e sollecitazioni, non ha risolto il ...

Volley : Superlega - Latina ha un nuovo libero : Tosi : Latina- Il toscano Federico Tosi è il nuovo libero della Taiwan Excellence Latina. Nato a Pietrasanta , Lucca, il 14 settembre 1991, arriva a Latina dopo un lunga gavetta in serie A con cinque ...

Villasanta : nuovo colpo alla Kuota - razziate otto super bici per 30mila euro : La Kuota di Villasanta torna nel mirino dei ladri: tra martedì 12 e mercoledì 13 razziate otto super bici che valgono in totale 30mila euro. I ladri di biciclette , ad alto contenuto tecnologico, sono ...

L'appello di architetti e urbanisti : "No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna" : BOLOGNA - No a un nuovo supermercato nel centro di Bologna, accanto alla cattedrale di San Pietro di via Indipendenza: L'appello è firmato da architetti, urbanisti e storici dell'arte. Pietro Maria ...

Motocross – Talenti Azzurri FMI : Guadagnini si supera - nell’Europeo 123 Mattia è di nuovo il campione : Dopo Teutschenthal, Mattia Guadagnini si ripete anche a Saint Jean d’Angely conquistando la seconda vittoria consecutiva nell’Europeo EMX125 Cinque round dell’EMX125 European Championship finora disputati, tre vittorie a firma dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo il successo di Teutschenthal (Germania), con un quarto ed un primo posto nelle due manche andate in ...

Usa : primarie Midterm - nuovo supertuesday in 5 Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

E3 2018 : Super Smash Bros. Ultimate è il nuovo capitolo della serie - ecco un trailer dedicato all'enorme roster di personaggi : Nel corso del Nintendo Direct che si sta svolgendo in questi minuti Nintendo ha dedicato una lunga parentesi a Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro che proporrà un roster di personaggi mai così grande.Il gioco si è preso la scena del Direct con un lunghissimo trailer dedicato all'enorme roster di personaggi, che includerà tutti quelli dei precedenti capitoli del franchise.[news in fase di ...

Summit è il nome del nuovo supercomputer più potente al mondo : tutti i dettagli : In nome di questo obiettivo è stato realizzato Summit, il nuovo supercomputer più potente al mondo . Summit appartiene al Dipartimento dell'Energia Statunitense ed è progettato per supportare diversi ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme. Crisi superata? : Sono diversi mesi che Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in Crisi, non vivono più insieme e non appaiono più in coppia agli eventi mondani. I due non sono mai voluti scendere nei dettagli di questa ...