Il nuovo singolo di Mina è Troppe note con Viola Serafini al debutto da autrice | audio e

Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo - il nuovo singolo sull’amore sofferto anticipa Pour l’amour (testo) : Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo è uno dei nuovi brani italiani in rotazione radiofonica e in digital download da oggi, venerdì 22 giugno. È uscito oggi Angelo Blu, il nuovo singolo di Achille Lauro fest. Cosmo. Dopo l'uscita di Ammò (con Clementino e Rocco Hunt), il singolo annuncia il nuovo album dal titolo Pour l'amour, prodotto da Boss Doms, disponibile dal 22 giugno. Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo è una fusione di due stili ...

Un’atmosfera tropicale nel nuovo singolo di Nina Zilli : video e testo di Ti amo mi uccidi : Il nuovo singolo di Nina Zilli porta tutta l'atmosfera tropicale con la quale ha voluto caratterizzare Modern Art, suo ultimo disco di inediti prodotto da Michele Canova. Il brano fa parte della nuova resa dell'album che l'artista ha pensato per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in cui ha gareggiato con Senza Appartenere. Firmato, tra gli altri, da Giordana Angi, Senza Appartenere tratta del delicato tema della violenza sulle ...

Da Zero a Cento è il nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Audio e testo di Tanja di Gabry Ponte - il nuovo singolo in collaborazione con la band Pop X : Tanja di Gabry Ponte è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 22 giugno e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali. Il dj italiano torna in radio con una nuova collaborazione: Tanja è un duetto con la band trentina Pop X, un progetto italiano di musica elettronica, cantautorato e sperimentazione, che la rivista musicale Rolling Stones ha definito "The next big thing" dopo i fenomeni Calcutta e I Cani. Fino ad ...

Testo Capovolgo il mondo di Valerio Scanu - il nuovo singolo estivo dal 22 giugno : Capovolgo il mondo di Valerio Scanu è disponibile da oggi, venerdì 22 giugno, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il brano è un inedito che racconta il mondo attraverso gli occhi dell'artista, che assumono connotati simili a quelli di un bambino, alla ricerca del sogno ad occhi aperti. In Capovolgo il mondo di Valerio Scanu troviamo leggerezza e voglia di stare insieme, attraverso una serie di promesse in un ...

Demi Lovato : ecco “Sober” - il suo nuovo singolo! : A new era is coming The post Demi Lovato: ecco “Sober”, il suo nuovo singolo! appeared first on News Mtv Italia.

Mina ritorna con “Troppe note” il nuovo singolo tratto dall’album “Maeba” : Mina ritorna con“Troppe note”, nuovo singolo estratto dall’album di inediti di “Maeba”, prodotto da Massimiliano Pani. Franco Serafini – che quest’anno festeggia i 33 anni di collaborazione continuativa con Mina: ha debuttato nel 1985 firmando “Nei miei occhi” in “Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula” – è autore di “Troppe note”, insieme a una giovane esordiente: sua figlia Viola, che ha scritto un testo disinvolto e colloquiale, ...

Intervista allo storico chitarrista dei Dik Dik Pietruccio Montalbetti con il nuovo singolo Niente : ALL MUSIC NEWS Intervista allo storico chitarrista dei Dik Dik Pietruccio Montalbetti con il nuovo singolo Niente Oggi ho il piacere e l’onore di Intervistare telefonicamente una persona eccezionale, Pietruccio Montalbetti, storico e amatissimo chitarrista degli indimenticabili Dik Dik che, dopo la pubblicazione dei libri I ragazzi della via Stendhal (2017), Settanta a settemila, Una sfida senza limiti di età (2017), Io e Lucio Battisti ...

CATERINA Da venerdì 22 giugno il nuovo singolo 'NON TI HO DETTO MAI' : Tocca a lei, novella Alice, portarci per mano a scoprirlo, il suo mondo. " Una nave in un porto è al sicuro ma le navi non sono fatte per questo. " John A. Shedd Biografia CATERINA Cropelli nasce a ...

Torna GIUSEPPE IBBA con il nuovo singolo DUE PASSI DA ME : ... Accordi in prestito, Sogni d'inchiostro, con cui entrò anche nelle classifiche di ITunes e che certamente alcuni speaker radio, almeno quelli più attenti al mondo emergente, ricorderanno. Il nuovo ...

Patrizio Santo dopo essere stato selezionato da Mina esce in tutte le radio con il suo nuovo singolo “Cercami adesso” : ALL MUSIC NEWS Patrizio Santo dopo essere stato selezionato da Mina esce in tutte le radio con il suo nuovo singolo “Cercami adesso” Da venerdì 8 giugno in tutte le radio e nei digital store “Cercami adesso”, il nuovo singolo di Patrizio Santo. (Ondesonore Records) Il brano di Patrizio nasce dalla collaborazione con gli autori Francesco Bosco, Alessio Coppola ed il suo produttore e manager Francesco Altobelli, autore e compositore per diversi ...

Biondo - “Roof Garden” nuovo singolo/ Video - con il rapper anche Emma Muscat : party in stile “Grande Bellezza” : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Audio e testo Salutalo da parte mia di Einar - il nuovo singolo in pieno instore tour : Alla fine di questo articolo è disponibile l'Audio di Salutalo da parte mia di Einar e il testo della canzone. Salutalo da parte mia è il nuovo singolo che il cantante rilascia per l'estate 2018, disponibile in radio dal 19 giugno e già in digital download dai tempi della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Einar Ortiz è uno dei concorrenti della recente edizione del programma TV condotto da Maria De Filippi. Tra i quattro finalisti, ...