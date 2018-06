“Il nostro biscottificio nato per fare esprimere ai ragazzi disabili la loro energia Il

Mondiali 2018 - il Ct della Tunisia : “Il nostro obiettivo è di raggiungere i quarti di finale” : “Siamo pronti per la partita, affronteremo una delle migliori squadre di questo torneo: non va dimenticato che tutti i giocatori inglesi giocano in Premier League, questo è positivo per la loro Nazionale, garantisce loro grande qualità. La nostra è una buona generazione di giocatori, l’obiettivo è di raggiungere i quarti di finale, perché abbiamo giocato ad alto livello nelle partite amichevoli”. Così Nabil Maaloul, ct della ...

Usa - pornostar unite contro Rudy Giuliani : “Il nostro è un lavoro dignitoso” : Usa, pornostar unite contro Rudy Giuliani: “Il nostro è un lavoro dignitoso” L’avvocato di Trump, per screditare la principale accusatrice del presidente, Stormy Daniels, aveva dichiarato: “Non rispetto chi vende il proprio corpo quanto una donna in carriera” Continua a leggere L'articolo Usa, pornostar unite contro Rudy Giuliani: “Il nostro è un lavoro dignitoso” proviene da NewsGo.

Trump ringrazia Kim : “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” : L'incontro con Kim Jong-un ha aiutato a evitare una “potenziale catastrofe nucleare”. È quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump su Twitter, ringraziandolo “per il primo passo verso un futuro migliore per la sua gente”. Per Trump il summit di Singapore dimostra che il vero cambiamento è possibile.Continua a leggere

Trump ringrazia Kim : “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” : Trump ringrazia Kim: “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una catastrofe nucleare” L’incontro con Kim Jong-un ha aiutato a evitare una “potenziale catastrofe nucleare”. È quanto ha scritto il presidente americano Donald Trump su Twitter, ringraziandolo “per il primo passo verso un futuro migliore per la sua gente”. Per Trump il summit di Singapore […] L'articolo Trump ringrazia Kim: “Il nostro incontro ha aiutato a evitare una ...

L’ex fidanzata rivela un Dybala inedito - altro che bravo ragazzo : “Il nostro amore rovinato dai suoi tradimenti” : Antonella Cavalieri spiega i motivi dell’addio a Dybala, la bella argentina rivela il perchè lei ed il calciatore della Juventus si sono lasciati Paulo Dybala e Antonella Cavalieri si sono lasciati. Dopo che il gossip aveva ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, è la stessa ex fidanzata del calciatore bianconero ad ammettere la fine della sua relazione con l’attaccante argentino. Al settimanale ‘Chi‘, sul numero in ...

Dybala e Antonella si sono lasciati di nuovo - la Cavalieri : “Il successo ha rovinato il nostro amore” : Dybala e Antonella Cavalieri non stanno più insieme: le dichiarazioni della ragazza al settimanale Chi È finita di nuovo tra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri. L’attaccante della Juventus e la studentessa argentina si sono lasciati dopo diversi anni insieme. Per amore Antonella ha lasciato il suo paese e si è trasferita in Italia, dove Dybala […] L'articolo Dybala e Antonella si sono lasciati di nuovo, la Cavalieri: “Il ...

Soffocata da un boccone - donna incinta morta/ Il marito : “Il nostro bimbo lo avevo chiamato Christian” : Soffocata dal cibo: morta la donna incinta di Trento, due giorni fa era deceduto il bambino. La 28enne madre moldava è morta quest'oggi, dopo una settimana di agonia(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:10:00 GMT)

F1 - Arrivabene ha le idee chiare : “Il Mondiale è bilanciato - ma faremo di tutto per piegarlo a nostro favore” : Presente al Mugello per il Gran Premio di MotoGp, Maurizio Arrivabene ha parlato anche del Mondiale di Formula 1 e degli obiettivi della Ferrari C’è anche Maurizio Arrivabene al Mugello, intento a seguire i piloti in pista per il Gp d’Italia di MotoGp. Il team principal della Ferrari non si è fatto sfuggire l’occasione di vedere da vicino i bolidi a due ruote, presentandosi al circuito già oggi per seguire la terza sessione di ...

Attacco a Liegi - l’Isis rivendica : “Il killer era un nostro soldato” : Attacco a Liegi, l’Isis rivendica: “Il killer era un nostro soldato” Attacco a Liegi, l’Isis rivendica: “Il killer era un nostro soldato” Continua a leggere L'articolo Attacco a Liegi, l’Isis rivendica: “Il killer era un nostro soldato” proviene da NewsGo.

Triathlon - Alessandro Degasperi si racconta : “Il nostro è sicuramente uno sport in crescita. L’obiettivo è ottenere il pass per i Mondiali” : Nonostante la sua terra lo spingesse verso gli sport invernali, dal 1996, anno del suo esordio nel Triathlon dove vince i Campionati Italiani nella categoria Allievi, Alessandro Degasperi non ha mai smesso di nuotare, pedalare e correre in giro per il mondo, mettendo alla prova i propri limiti in alcuni dei Triathlon di lunga distanza – tra i più difficili e impegnativi del calendario internazionale di Ironman –, collezionando ottimi risultati ...

Massimo Boldi e la “soap” con la ex fidanzata. Lui : “Lei con un altro - stavo troppo male”. Lei : “Il nostro legame è finito nel 2015” : Solo qualche giorno fa, Massimo Boldi si diceva scioccato per aver scoperto da alcune foto scattate da Dagospia del tradimento della sua compagna, Loredana De Nardis. Nelle immagini, la donna è insieme a un altro uomo che Boldi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha definito “un amico, ma non caro”. “Io all’inizio stavo troppo male, non ho fatto niente – ha raccontato Boldi al quotidiano – Poi mi ...

Alfie è morto : “Il nostro guerriero è volato via”/ L'ospedale : “Attacchi senza precedenti ai nostri medici” : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:20:00 GMT)

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un caso internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...