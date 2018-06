Il mercato della terra approda anche a Carcare

Areola al Napoli / Calciomercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Calciomercato - Benatia : 'Ziyech? Gli ho parlato della Roma' : MOSCA , RUSSIA, - Amareggiato per la sconfitta contro il Portogallo, orgoglioso del suo Marocco e dei giovani che cambieranno presto al nazionale nordafricana: 'Ziyech per esempio è uno dei nostri ...

Calciomercato Cagliari - incontro col Cittadella per Varnier e Kouamè : Cagliari - Nelle prossime ore il Cagliari incontrerà il Cittadella per parlare di due giovani che hanno fatto molto bene in Serie B. Lo spunto al diesse Carli l'ha dato Marco Varnier , 20 anni, ...

Donnarumma agita il web : i tifosi della Roma bocciano la voce di mercato : Roma - Gigio Donnarumma alla Roma con il fratello? Una voce di mercato clamorosa quella che - ripresa da molti siti dedicati ai giallorossi - sta agitando il web nelle ultime ore. Una voce che sembra ...

Calciomercato Avellino : preso l'attaccante Molinaro della Palmese : Lattaccante Salvatore Molinaro è atteso presso la struttura ospedaliera di Villa Stuart per le visite mediche di rito per poter poi firmare con la società irpina. Salvatore Molinaro, classe '98, viene ...

Calciomercato Cittadella - ha rinnovato il capitano Iori : Cittadella - Il Cittadella , attraverso un comunicato, ha annunciato il rinnovo del contratto con il capitano Manuel Iori , che sarà granata anche nel prossimo campionato di Serie B. Nell'ultima ...

Calciomercato Juventus - la bomba della sexy Victoria Lopyreva : “ecco il prossimo acquisto” [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

Calciomercato Atalanta - centrocampista ed attaccante : le mosse della dirigenza per Gasperini : Calciomercato Atalanta – Atalanta attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, intenzioni importanti per centrocampo ed attacco, diversi nomi valutati. Uno di questi è Brignola, esterno del Benevento che è esploso nella scorsa annata facendo parlar di sè per le sue giocate il terra sannita. L’esterno potrebbe essere il logico sostituto di Ilicic nelle idee di Gasperini, così come in mediana potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. Piace ...

Migranti - il mercato della prostituzione giovanile tra la Nigeria e l’Italia - spiegato : La tratta di ragazze dalla Nigeria all'Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi più persistenti e difficili da contrastare. L'Italia è tra le destinazioni principali di questo business. Il fenomeno è però ben mimetizzato e molto più complesso di quanto appare. In questo longform interattivo realizzato da The Visual Agency per Visualeyed e pubblicato in esclusiva da Il Sole 24 Ore, vengono ricostruiti il dietro le quinte del ...

Calciomercato Juventus : punizioni - assist e talento : chi è Aleksandr Golovin - il mago della Siberia : Pallone sistemato con cura, rincorsa breve, traiettoria all'incrocio e braccia al cielo. E senza corsa a perdifiato per tutti gli angoli dello stadio. Sì, Aleksandr Golovin ha segnato il suo primo gol ...

mercato immobiliare della capitale in ripresa : + 3% : A tal proposito - aggiunge il Presidente Maurizio Pezzetta -chiedo con la convinzione che sia una scelta politica ormai indispensabile da parte del nuovo governo per rimettere in moto l'economia ...

San Benedetto richiama l’acqua Gran Guizza per idrocarburi/ Il Ministero della Salute la ritira dal mercato : San Benedetto richiama l’acqua Gran Guizza per idrocarburi: il Ministero della Salute la ritira dal mercato, La decisione è arrivata dopo indicazione della stessa azienda(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:11:00 GMT)

Calciomercato Barcellona - Griezmann resta all'Atletico : il video della decisione prodotto da Piqué : "Un'altro mondo di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi nel prendere la decisione più importante della sua carriera - si legge suo profilo Twitter del catalano -. Grazie alla squadra di ...