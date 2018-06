Il futuro elettrico di Porsche | acquistato il 10% di Rimac Automobili

Il mercato elettrico che verrà : Althesys spiega i trend del nostro futuro energetico : L’apertura del mercato elettrico prevista per il 2019, la transizione verso le rinnovabili e le nuove modalità di produzione e consumo, cambieranno radicalmente il mondo dell’energia in Italia. Lo ha detto Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, intervenendo questo pomeriggio al convegno “Il mercato elettrico che verrà: rinnovabili, efficienza, digitalizzazione, nuovi modelli di produzione e consumo”, che si è svolto a Milano, in Triennale, ...

Maserati - Per il Tridente un futuro elettrico : Da seimila unità nel 2012 a 30 mila nel 2014, grazie all'apporto di Ghibli e Quattroporte, fino alle 50 mila del 2017, grazie alla Levante: Tim Kuniskis, nuovo ad di Maserati, ripercorre le tappe del bruciante +700% del Tridente negli ultimi sei anni. "Oggi la Suv fa il 53% delle vendite del marchio, e per la stragrande maggioranza le realizza tra Nafta e Cina", afferma il manager.Maggiore offerta. Per continuare a sviluppare il ...

Volvo fra record di vendite e futuro elettrico. Ora la sfida si sposta sui marchi Polestar e Lynk & Co : Ma lo fa anche il pubblico, se è vero che il 2017 ha segnato un nuovo record di vendite , con oltre 570 mila auto consegnate nel mondo e un utile operativo di 1,34 miliardi di euro , +27,7% rispetto ...

Infiniti : dalla Q Inspiration il futuro elettrico : In uno speciale evento di anteprima al Salone di Pechino, il Chairman di Infiniti Roland Krueger ha annunciato che la Casa sta sviluppando una nuovissima piattaforma di veicoli elettrificati, influenzata dalla concept car Q Inspiration. Assieme al QX50 recentemente annunciato, questo è un altro dei cinque nuovi veicoli che saranno costruiti in Cina nei prossimi […] L'articolo Infiniti: dalla Q Inspiration il futuro elettrico sembra essere ...