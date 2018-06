Il filtro magico che trasforma tutti in Young Signorino anche i vip

vanityfair

: Gerusalemme e il filtro magico del design - Rendero_Chile : Gerusalemme e il filtro magico del design -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Paolo Caputo in arteè uno dei trapper più discussi del momento. Ha totalizzato oltre 17 milioni di visualizzazioni su Youtube, non si è presentato al suo primo concerto, ma soprattutto ha subito colpitocoi tatuaggi che ha sul viso. Un cerotto, una lacrima, un coltello e qualche scritta riempiono fronte, guance, mento e collo. LEGGIForfait al concerto, parla: «Colpa dei problemi psicologici causati degli organizzatori» Ed è proprio ispirandosi a questi segni che Damiano Gui ha ideato unora disponibile su Facebook perrsi nel re del trap non-sense. Per utilizzarlo basta andare su questa pagina, inviarsi una notifica sullo smartphone e avviare la Facebook Camera. Così si potrà scegliere se optare per un’ inquadratura tipo selfie o puntare l’obiettivo su qualcun altro. E se alcuni non hanno resistito alla tentazione ...