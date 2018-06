il Festival di Borgio Verezzi | 52 edizione

milanoreporter

(Di venerdì 22 giugno 2018) Come ogni anno, da ben cinquantadue edizioni, ildisi contraddistingue per la varietà e l'alta qualità degli spettacoli che vengoni proposti. Il cartellone della 52'vedrà in scena: sabato 7 luglio Anteprima alLe dive dello Swing di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Federica Nerozzi, ...