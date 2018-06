Il collega ha la leucemia | gli regalano 911 ore di ferie

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Le cure per combattere lasono state lunghe e debilitanti, e Emilio Lentini, operaio 53enne della Mattei di Vimodrone, avrebbe dovuto chiedere l’aspettativa non retribuita per rimanere ancora un po’ a casa dal lavoro, come gli aveva ordinato il suo medico. Ma i colleghi, sia quelli con cui aveva un rapporto di amicizia, sia quelli che non conosceva personalmente, hanno voluto fargli un regalo: gli hanno regalato 911 ore die permessi, per dargli la possibilità di continuare a curarsi fino alla completa guarigione. Lamieloide acuta era stata diagnosticata a Emilio due anni fa, dopo un periodo di stanchezza debilitante. «Una sera, tornato dal lavoro non avevo fame, e già questo era un fatto strano, ho fatto una doccia e mi sono sdraiato a letto. Stavo per svenire, così mia moglie mi ha convinto e mi ha portato in ospedale. Lì mi hanno diagnosticato la malattia e ...