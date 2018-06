Il caso del mostro di Firenze raccontato in un minuto

Fake news - Esposito (PD) vs Luca Telese : “Le bufale sono a senso unico. Citami un caso a favore del Pd” : La propaganda delle Fake news accende il dibattito tra il giornalista Luca Telese e il senatore PD Stefano Esposito a L’aria che tira estate (La7) che denuncia l’alto tasso di analfabetismo funzinoale italiano L'articolo Fake news, Esposito (PD) vs Luca Telese: “Le bufale sono a senso unico. Citami un caso a favore del Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

caso Parma - lo Spezia allo scoperto : il comunicato ufficiale del club : “In seguito al clamore mediatico sviluppatosi nel periodo successivo all’incontro Spezia-Parma del 18 maggio scorso, la società Spezia Calcio intende chiarire che, nel pieno rispetto delle normative federali previste dal Codice di Giustizia Sportiva, si è immediatamente attivata per trasmettere alla Procura Federale il contenuto dei messaggi ricevuti nei giorni precedenti la partita in questione dai propri tesserati Filippo De Col ed ...

QUARTO GRADO/ Anticipazioni 22 giugno : il delitto Rosboch e il caso di Yara Gambirasio : QUARTO GRADO, Anticipazioni 22 giugno: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano del delitto Rosboch e dell'omicidio di Yara Gambirasio in attesa della sentenza della Cassazione.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:47:00 GMT)

“È sul corpo di Yara”. caso Gambirasio : la scoperta sui resti della ragazzina dopo quasi 8 anni. La speranza per Massimo Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...

caso Yara - l’esperto : “Sul corpo della 13enne dna di una terza persona”. Bossetti spera : Secondo il professor Peter Gill, esperto di fama mondiale sulle ricerche legate al Dna sui luoghi di un delitto, "oltre al Dna nucleare di Massimo Bossetti e al Dna mitocondriale di Yara c'era per forza il mitocondriale di una terza persona". Lo scienziato è stato contattato come consulente della difesa del carpentiere di Mapello.Continua a leggere

caso scorta - Saviano a Salvini : "Sei il ministro della Malavita - minacce mafiose" : ... 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante ...

Ciclismo - il caso Moscon - Reichenbach si chiude a favore del corridore trentino : Dopo oltre otto mesi va finalmente in archivio il caso Moscon – Reichenbach. Il corridore trentino del Team Sky era stato accusato dal collega elvetico di averlo fatto cadere di proposito durante la Tre Valli Varesine come rappresaglia per un precedente episodio risalente alla primavera dello scorso anno. Durante l’inchiesta condotta dall’Uci non è emersa nessuna prova concreta contro Gianni Moscon, ed anzi una testimonianza chiave fornita da ...

Il 'caso' Eleonora Brigliadori e la saggia decisione della Rai : Meno che mai i malati che, per guarire, hanno bisogno della competenza e delle certezze della scienza.

La vera storia della foto simbolo del caso migranti che scuote gli Usa : In seguito alle proteste che sono giunte numerose da tutto il mondo, Donald Trump ha infine deciso di firmare un ordine esecutivo grazie al quale le famiglie non saranno più separate al confine. ...

caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

Migranti - Trump vuole risolvere il caso della separazione delle famiglie : Sulla decisione dei repubblicani hanno inciso i video che mostrano i più piccoli nelle celle, con l'audio dei pianti, immagini che hanno provocato critiche dal mondo religioso a quello dell'economia. ...

caso Parma - Damiano Tommasi : “situazione delicata” : “Parma? Purtroppo per me, ho vissuto già in passato vicende ed esperienze di questo tipo e finché non ci sono atti e decisioni certe è difficile commentare e prendere anche posizione. C’è una indagine in corso quindi è anche difficile pronunciarsi e al di là di tutto l’avventura del Parma, visto che abbiamo vissuto i momenti del crollo, ha entusiasmato tutti”. Lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell’Aic sul ...

