Il Capo di Stato maggiore Graziano | controlli Ue in acque libiche | un errore parlare di

Mantova : blitz antiCaporalato - arrestato imprenditore agricolo : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - blitz anticaporalato nel Mantovano. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore agricolo 34enne di origine bengalese per aver impiegato, nella sua azienda agricola, 6 lavoratori 'in nero'. A carico dell'imprenditore è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’