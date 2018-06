Il Bayern Monaco va controcorrente | niente debutto negli esports

Manchester United - interesse per Boateng del Bayern Monaco : pronta un’offerta di oltre 50 milioni : I red devils hanno messo gli occhi su Jerome Boateng , per il difensore del Bayern Monaco è pronta un’offerta da oltre 50 milioni Il Manchester United è intenzionato a strappare al Bayern Monaco il difensore Jerome Boateng per una cifra che supera i 50 milioni di euro. E’ quanto sostiene il ‘ Manchester Evening News’ secondo il quale il nazionale tedesco è in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho. I ...

“Lewandowski non lascerà il Bayern Monaco” : Hoeness tenta di placare le voci di mercato : Lewandowski ha mostrato una certa insofferenza negli ultimi mesi al Bayern Monaco, ma Uli Hoeness non sembra preoccupato dalle voci di mercato “Lewandowski sul mercato per 200 milioni? La notizia è priva di fondamento, non abbiamo intenzione di vendere Robert la prossima stagione: come ribadito più volte, giocherà ancora col Bayern Monaco”. E’ la netta presa di posizione del presidente del club bavarese, Uli Hoeness, alle ...