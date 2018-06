Ignazio Moser gesto per Damante dopo la fine dell’amicizia con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis - ecco perché ha chiuso con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini : Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip e ultimamente si è parlato molto di lei per la fine della sua storia con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Dopo questi episodi, Giulia sta riprendendo in mano la sua vita e ha deciso anche di chiudere alcune amicizie, tra cui quella con l'ex coinquilino di Cinecittà, Ignazio Moser, e con Sonia Lorenzini. Ha bloccato entrambi sui social e in una ...

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio MOSER/ "Il permesso di soggiorno scaduto? Tutto risolto - continuo a lavorare" : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER sempre più felici e innamorati. A Fanpage, la showgirl parla del permesso di soggiorno scaduto e svela cos'è accaduto poi..(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Cecilia sulla schiena - Ignazio Moser e quel tatuaggio che lo lega alla fidanzata per sempre : Ignazio Moser ed il tatuaggio dedicato al suo amore per Cecilia Rodriguez: la bussola sulla schiena dell’ex ciclista mostra l’iniziale dell’argentina Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono sempre più innamorati. La loro storia d’amore va così bene che l’ex ciclista ha deciso di farsi tatuare un disegno che imprime per sempre sulla sua pelle l’amore per la fidanzata. La coppia, che si è conosciuta ...

Ignazio Moser si fa una tatuaggio per Cecilia Rodriguez : FOTO : Cecilia Rodriguez: il gesto d’amore di Ignazio Moser per la sua fidanzata La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua a gonfie vele. L’ultimo gesto che ha stupito davvero tutti è stato fatto dall’ex ciclista, che per dimostrare i suoi profondi sentimenti nei confronti della sorella di Belen ha deciso di tatuarsi per sempre sulla sua pelle un segno inconfondibile del suo amore. Come mostrato da ...

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Giulia De Lellis - lite con Ignazio Moser? Ecco il motivo : Gelo tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser? Pare che i due ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip siano ai ferri corti. Ma finora la motivazione sarebbe rimasta segreta, ora invece arriva...

Pitti Immagine Uomo – Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser all’evento di moda di Firenze [GALLERY] : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono presentati al Pitti Immagine Uomo, la coppia allo stand contro la violenza sulle donne Questa volta non sono stati invitati in veste di testimonial di qualche brand di abbigliamento, bensì come ospiti speciali di un progetto contro la violenza sulle donne presente alla 94esima edizione del Pitti Immagine Uomo. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati special guest allo stand dell’associazione ...

Cecilia Rodriguez col permesso di soggiorno scaduto - luna di miele con Ignazio Moser a Cefalù : CEFALU? ? Continua la love story, nata sotto lo sguardo attento della telecamere del Grande Fratello Vip fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al tempo del reality la sorella di Belen...

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Pronti a lasciare l'Italia? In arrivo una vacanza d'amore per la coppia : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'ex ciclista pronto a lasciare l'Italia per la showgirl? Intanto i due progettano una vacanza d'amore per l'estate(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Gelo tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser? : Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato? Pare proprio che i due ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip siano ai ferri corti e la motivazione è presto detta: secondo il settimanale ...

Giulia de Lellis ha smesso di seguire Ignazio Moser su Instagram : Un follow sui social è sempre un follow sui social, ma Giulia de Lellis, a quanto pare, da un certo peso a quello che può essere un gesto da poco. Così, pochi giorni fa l'ex gieffina della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed ex fidanzata di Andrea Damante, ha smesso di seguire colui che è stato suo 'coinquilino' per diversi mesi nella casa più spiata d'Italia, e con il quale aveva instaurato un'ottima amicizia: Ignazio Moser.E' ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez lasceranno l’Italia? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: novità sul permesso di soggiorno scaduto Ignazio Moser sarebbe pronto a seguire Cecilia Rodriguez ovunque. Sarebbe questa l’intenzione del ciclista trentino in base quanto rivelato dal settimanale Chi. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini infatti si apprende che Moser “sarebbe disposto a seguire la fidanzata ovunque”. Nelle scorse settimane la sorella di Belen era finita al centro del ...

Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato per Andrea Damante : Ignazio Moser e Giulia De Lellis in lite: c’entra Andrea Damante Giulia De Lellis e Ignazio Moser avrebbero litigato nell’ultimo periodo a causa della troppa vicinanza ed invadenza di Andrea Damante con il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Davvero un brutto colpo per i fan delle due coppie che si erano conosciute al Grande Fratello Vip 2 grazie alla partecipazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del ciclista e della ...

GIULIA DE LELLIS E Ignazio Moser / Amicizia al capolinea per i due ex gieffini : le cause del loro litigio : GIULIA De LELLIS e IGNAZIO MOSER hanno litigato? I due ex amici hanno smesso di seguirsi su Instagram: le probabili cause del diverbio secondo il settimanale Nuovo Tv.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:10:00 GMT)