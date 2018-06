Ichuna | vuoto a buon rendere | il primo gesto di rispetto verso la Sardegna

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) “” è il nome del progetto con cui Ichnusa, storico marchio di birra sardo, rilancia il formato delsull’isola. Grazie a una nuova veste grafica, a una campagna di comunicazione su stampa e digital, e nuovi investimenti a potenziamento della capacità di confezionamento dello storico birrificio di Assemini, il marchio lancia un messaggio chiaro: ilè il formato su cui investire. In passato era consuetudine. Quella delè infatti una pratica antica, una vecchia usanza che consisteva nel lasciare un deposito di poche lire al negoziante e di riottenere la “cauzione” alla riconsegna delle bottiglie di vetro, una volta utilizzate. Che contenessero latte, birra, acqua o vino poco importava; la procedura era la stessa per qualsiasi prodotto. A partire dagli anni ‘60 però, questa pratica virtuosa è andata a perdersi in Italia, ...