I Mondiali di Mediaset sono un successo Ma guai ad effettuare confronti col passato

Monica Bertini / Chi è? La bella conduttrice è il jolly di Mediaset per i Mondiali (Balalaika) : Monica Bertini, la splendida conduttrice è il jolly di casa Mediaset per i Mondiali, pronta a svolgere il doppio ruolo anche seguendo da vicino il programma Casa Russia. (Balalaika)(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Ascolti TV - Mondiali Russia 2018 : Mediaset vince anche senza l’Italia : Russia 2018, i Mondiali 2018 sono un successo: un vero e proprio record di Ascolti nonostante l’assenza della Nazionale Italiana Record di Ascolti tv per i Mondiali di Russia 2018. A comunicarlo sono i vertici Mediaset che hanno registrato un vero e proprio boom di auditel con “Russia 2018”, un’edizione che dal punto di vista degli Ascolti sta battendo la precedenza. Ecco tutti i dati ufficiali condivisi da ...

#MondialiMediaset - oggi in diretta Danimarca-Australia - Francia-Perù - Argentina-Croazia : #MONDIALI MEDIASET - LE PARTITE DI oggi GIOVEDI 21 GIUGNO Danimarca vs Australia in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Nando Orsi Francia vs Perù in diretta alle ore 17.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Antonio Di Gennaro Argentina vs Croazia in diretta alle ore 20.00 su Canale ...

#MondialiMediaset - dopo la prima giornata già 64 milioni di telespettatori : Mediaset vince anche senza gli azzurri: alla fine del primo turno, i match televisivi di “Russia 2018” registrano ascolti record battendo persino l’edizione precedente (che comprendeva il top match Italia-Inghilterra che da solo aveva ottenuto 15.000.000 di telespettatori). Ieri sera, dopo che tutte le 32 squadre qualificate al Mondiale sono scese in campo, il bilancio delle prime 16 partite trasmesse in chiaro, senza canone e ...

#MondialiMediaset - partite già decisive per Portogallo - Spagna ed Uruguay (diretta Italia 1) : #MONDIALI MEDIASET - LE partite DI OGGI MERCOLEDI 20 GIUGNO Portogallo (pts. 1) vs Marocco (pt. 0) in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Fabrizio Ferrero, commento tecnico di Massimo Paganin Uruguay (pts. 3) vs Arabia Saudita (pt. 0) in diretta alle ore 17.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Giancarlo Camolese Iran (pts. 3) ...

Diretta/ Russia Egitto Mondiali 2018 (risultato finale 3-1)streaming video Mediaset : La Russia vola agli ottavi : Diretta Russia Egitto streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 2^ giornata girone A Mondiali Russia 2018(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:52:00 GMT)

Diretta/ Russia Egitto Mondiali 2018 - risultato live 0-0 - streaming video Mediaset : Trezeguet sfiora il gol : Diretta Russia Egitto streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, 2giornata girone A Mondiali Russia 2018.

