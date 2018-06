I missili nucleari di Fallout 76 saranno difficili da ottenere e si potranno facilmente

eurogamer

: Bethesda ci spiega il funzionamento dei missili nucleari in #Fallout76. - Eurogamer_it : Bethesda ci spiega il funzionamento dei missili nucleari in #Fallout76. - VG247it : Fallout 76: i missili nucleari sono difficili da ottenere e facili da evitare - - Brasviz1 : @gloquenzi @udogumpel Ha detto pure che non lancerá missili nucleari -

(Di venerdì 22 giugno 2018) La West Virginia di76 sarà disseminata diche i giocatoriusare come meglio credono. Per alcuni, sembra un "divertente caos", ma molti fan disono preoccupati per il fatto che queste armipossano in qualche modo rovinare l'esperienza. A tal proposito, come riporta PCGamer, il vicepresidente marketing di Bethesda, Pete Hines, ha affrontato questo e altri timori riguardanti le armicontrollate dai giocatori."la capacità di lanciare un'arma nucleare non è facile", ha detto Hines. "Dovreteun certo numero di pezzi di codice in modo da avere un codice completo. Dovrete anche arrivare al punto in cui inserirete questo codice, il che, ovviamente, non sarà solo un 'apri le porte e cammina dritto'". Fatto questo, potrete scegliere come target un luogo (non un individuo) sulla mappa. "Non sono facili da, ma ...