I mini-robot del MIT che si muovono con una calamita

Irene Fassi - l'ingegnera che progetta robot in miniatura : «La mia passione per la scienza è nata leggendo Asimov - Dick e Verne» : L'abbiamo incontrata al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano in occasione delle Olimpiadi Nazionali di robotica , organizzate dal Ministero dell'Istruzione , Miur, per ...

Amazon - viaggio tra uomini - pacchi e scaffali robot nel centro di Passo Corese : La prima cosa che ti colpisce appena entri nel pachidermico centro di distribuzione Amazon a Passo Corese, frazione di Fara Sabina solo formalmente in provincia di Rieti visto che il casello di Fiano Romano è a un Passo, è l’ordine. “Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa”, mi accoglie Gualtiero Bestetti, responsabile Sud Europa per il settore ingegneria e manutenzione di questi colossali hub che smerciano prodotti ai quattro angoli dei ...

Staminali : sviluppati robot per produrre mini-organi umani : Esperti dell’Università di Washington hanno sviluppato un sistema che impiega robot per produrre mini-organi umani dalle cellule Staminali. “E’ una nuova arma segreta nella battaglia contro le malattie. Di solito solo per un esperimento di questa ampiezza a un ricercatore serve un’intera giornata, mentre un robot può farlo in 20 minuti. A questo si aggiunge che i robot non si stancano e non commettono errori: per compiti ...

Sfida fra uomini e robot : entro il 2050 un terzo dei lavoratori americani sostituito da androidi : Un terzo dei lavoratori americani tra i 25 e 54 anni d’età sarà rimpiazzato dai robot entro il 2050. Ciò provocherà fortissime tensioni sociali, favorendo ancora di più l’ondata populista. Fin qui le previsioni allarmanti, che in parte già conoscevamo. Nello stesso tempo, però, esistono aziende che stanno già sfruttando al meglio questa tendenza st...

"Noi e i Robot" - studenti a lezione dall'ex ministro Carrozza : ... auspicando un interesse attivo e fattivo degli studenti per capire la realtà e l'evoluzione del mondo in cui viviamo. Al termine della presentazione gli studenti hanno posto diverse domande alla ...

I robot Spotmini di Boston Dynamics saranno in vendita nel 2019 : (Immagine: Boston Dynamics) SpotMini, il robot che abbiamo imparato a conoscere a febbraio mentre apriva da solo una porta, ora sale anche le scale. Boston Dynamics ha pubblicato un video in cui il cagnolino robotico (che a molti ricorda i cani di una puntata di Black Mirror) affronta una scalinata come se nulla fosse. Il Ceo e cofondatore di Boston Dynamics Marc Raibert, a margine della conferenza TechCrunch robotics Session che si è tenuta ...

Il robot esporta il tumore all'esofago / Molinette - primo intervento mininvasivo con chirurgia robotica : Il robot esporta il tumore all'esofago, Molinette: primo intervento mininvasivo con chirurgia robotica eseguito su un uomo di sessant'anni. A lavoro equipe di chirurgia generale e oncologico(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:17:00 GMT)

UOmini E ROBOT/ Svolta epocale o nuovi problemi? Attenti al ritorno di Asimov... : La rivoluzione tecnologica avanza inesorabile e in un numero sempre maggiore di situazioni le macchine possono aiutare l'uomo, ma anche sostituirlo. PINO EZIO BECCARIA(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:11:00 GMT)

Livorno - RoboSoft 2018 : ‘mini olimpiade’ dei robot soffici : Si è conclusa con una ‘mini olimpiade’ per robot soffici, la conferenza internazionale ‘RoboSoft 2018′ che dal 24 aprile a oggi ha portato a Livorno oltre 300 scienziati da tutto il mondo, grazie all’istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La gara si è svolta sui due campi di gara: a contendersi la vittoria, 15 prototipi di robot soft con sembianze ispirate a piante, insetti, o in ...