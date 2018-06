I film in tv questo weekend

gqitalia

: @sbonaccini Presidente non so quali film abbia visto ma dal 1861 ogni 10 anni l'Istat fa un censimento in Italia e… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Presidente non so quali film abbia visto ma dal 1861 ogni 10 anni l'Istat fa un censimento in Italia e… - DiMarzio : L'#Islanda #ISL ferma #Messi e l'#Argentina #ARG: grazie ad un portiere che è anche un film-maker e ad un attaccant… - c_appendino : ?? Taurus City vi dice qualcosa? Sì, esatto. È proprio la nostra città ribattezzata dalla fantasia di… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Inperiodo si sta guardando la tv soprattutto per seguire i Mondiali di Calcio. Però, tra una partita e l’altra, si può fare anche una bella pausa dallo sport e godersi qualche buon. In particolare,week-end, l’offerta è alta, tra streaming, digitale terrestre e satellite. IN STREAMING Cargo (Netflix) Martin Freeman è protagonista dipost-apocalittico diretto da Ramke e Ben Howling. L’attore veste i panni di Andy Rose, uomo australiano che si trova ad affrontare una terribile pandemia e la natura selvaggia, alla ricerca di qualcuno che possa occuparsi di sua figlia. The Neon Demon (Netflix) È disponibile in streaming il-cult di Nicolas Winding Refn (datato 2016), con Elle Fanning nei panni di Jesse, una sedicenne che ambisce di lavorare come modella. La ragazza riesce ad ottenere un contratto in una nota agenzia, ma non sa che il suo ...