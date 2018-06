I film del weekend

gqitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) È iniziata ufficialmente l’estate, ma questo non significa che si decida automaticamente di escludere il cinema dal proprio tempo libero, tra una gita e l’altra. Soprattutto in week-end come questi, in cui nelle sale arrivano tanti titoli, diversi per genere e ugualmente interessanti, sia per cast che per storie raccontate. Ecco quindi una guida aida non perdere… COMMEDIE Una vita spericolata, di Marco Ponti Rossi non ha ancora compiuto trent’anni e già si trova a dover affrontare il fallimento della sua attività, ovvero un’officina. Sommerso dai debiti, va in banca a chiedere un prestito ma l’appuntamento si rivela più vivace del previsto: già nervoso, si urta ancora di più per via delle urla di una ragazza e così, all’improvviso, la sua richiesta si trasforma in una rapina con tanto di ostaggio. Rossi si trova tra le mani un borsone ...