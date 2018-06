huffingtonpost

: I costruttori di Stonehenge potrebbero aver usato il teorema di Pitagora 2000 anni prima della sua nascita - HuffPostItalia : I costruttori di Stonehenge potrebbero aver usato il teorema di Pitagora 2000 anni prima della sua nascita - pobreloba : RT @HuffPostItalia: I costruttori di Stonehenge potrebbero aver usato il teorema di Pitagora 2000 anni prima della sua nascita https://t.co… - TommasoLidestri : RT @HuffPostItalia: I costruttori di Stonehenge potrebbero aver usato il teorema di Pitagora 2000 anni prima della sua nascita https://t.co… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Chiunque abbia costruitopotrebbeutilizzato ildi, ben duemiladella nascita del filosofo greco. È quanto rivela un nuovo libro, intitolato "Megalith: Studies in Stone", la cui data di uscita è stata fatta coincidere dagli autori, non a caso, proprio con il solstizio d'estate, che aè un evento spettacolare. "Le persone spesso pensano ai nostri antenati come a uomini delle cne, invece erano sofisticati astronomi - ha spiegato al Telegraph John Matineau, uno dei contributor dell'opera -. Sono stati in grado perfino di applicare la geometria dipiù didella sua nascita".Ildiafferma che "in ogni triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti". Secondo gli autori, i ...