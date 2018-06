“Ho una bomba”. Panico a Londra : evacuata stazione Charing Cross - un arresto : Un uomo si è messo sui binari e ha affermato di avere con sé una bomba: è stato subito arrestato. Sui social si è subito diffuso il Panico.Continua a leggere

Matteo Trentin torna in corsa : “Ho una vertebra più bassa del normale. Sensazioni buone : ora la Ionica - poi gli Italiani e la Vuelta” : Matteo Trentin torna in gara e sarà al via della Adriatica-Ionica, piccola corsa a tappe in programma da oggi a domenica. Il 28enne vestirà i gradi di capitano della Nazionale nell’evento voluto da Moreno Argentin. Sarà un’occasione importante per il Trentino dopo il brutto infortunio patito alla Parigi-Roubaix: “Di gran lunga l’infortunio peggiore della mia carriera – ha dichiarato il ciclista alla Gazzetta dello ...

Tour de France - Dumoulin esce finalmente allo scoperto : “Ho deciso di partecipare - è stata una scelta semplice” : Tom Dumoulin ha confermato che parteciperà al Tour de France, sottolineando come si sia trattato di una scelta semplice da prendere Dopo il Giro d’Italia, Tom Dumoulin parteciperà anche al Tour de France. A sottolinearlo è lo stesso ciclista olandese nel corso di un’intervista al De Telegraaf, nel corso della quale ha svelato come sia stato semplice decidere di prendere parte alla Grande Boucle. Fabio Ferrari/LaPresse “Pensavo ...

“Ho realizzato il mio sogno di ammazzare una persona” : La storia degli adolescenti veronesi che hanno dato fuoco a un senzatetto sembra replicare la trama di un crudelissimo romanzo Neri Pozza, “La cena” di Herman Koch. Al concetto ipocrita di scherzo sfuggito di mano, che accomuna il fatto di cronaca alla trama, i due ragazzi hanno però aggiunto un ele

Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un uomo armato : “Ho una bomba e dei complici” : Intorno alle 16 un uomo, vestito come un fattorino di cibo a domicilio, si è asserragliato all’interno di un ufficio di Parigi, in Rue des Petites Ecuries, nel X arrondissement, prendendo degli Ostaggi e chiedendo di essere messo in contatto con l’ambascitata iraniana....

Parigi : uomo armato prende in ostaggio gruppo di persone : “Ho una bomba” : Allerta massima in un ufficio nel X arrondissement della capitale francese dove le forze di polizia sono intervenute in massa circondando l'area.Continua a leggere

Roma : “Ho una bomba” e ruba l’auto ad una ragazza - arrestato : Roma – “Ho una bomba”. Un cittadino statunitense ha così minacciato una ragazza.Che, alla vista dell’uomo fermo al centro della carreggiata non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi e lasciare al rapinatore l’auto, il portafogli e il cellulare. A soccorrerla e a chiamare il Commissariato di Albano sono stati i vigili urbani di Castel Gandolfo. L’auto del fuggitivo veniva intercettata poco dopo da una ...

Di Battista restituisce la liquidazione da 43mila euro/ Video con la compagna Sahra : “Ho fatto una promessa" : Di Battista restituisce la liquidazione da 43mila euro. Il Video con la compagna Sahra, un po' dispiaciuta, ma lui: “Ho fatto una promessa in campagna elettorale..."(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:25:00 GMT)

“Ho vinto due volte alla lotteria”. L’uomo più fortunato al mondo : Chi ama giocare al lotto e porta avanti la sua passione da anni sa bene quanto ci si affezioni a determinati numeri, considerandoli fortunati e affidando loro la propria sorte con la speranza di incassare un montepremi da urlo e cambiare per sempre vita. C’è chi si affida all’istinto e improvvisa di volta in volta, chi si lascia guidare dagli eventi accaduti negli ultimi giorni traducendoli in cifre grazie alla smorfia ...

Carlo Conti dice addio all’Eredità ricordando Frizzi : “Ho condotto con una ferita nel cuore” : Carlo Conti dice addio all’Eredità e lo fa ricordando l’amico Fabrizio Frizzi, con cui ha diviso per tanti anni la conduzione dello show. Lo scorso marzo il conduttore era tornato al timone del quiz fra lacrime e applausi, provato dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, che ha sempre definito il suo “fratellone”. “Lui era il pilota, io il copilota. Lui l’insegnante di ruolo, io il supplente – aveva ...

Bianca Atzei svela : “Ho una protesi al cuore” : “Ho una protesi al cuore”: Bianca Atzei torna a parlare dell’operazione d’urgenza subita tre anni fa, di cui si era parlato per la prima volta durante l’Isola dei Famosi. Mentre la cantante era in Honduras, fra lacrime e tradimenti, sua madre l’aveva difesa dalle critiche e l’aveva incitata ad andare avanti dimenticando quel dramma. A quanto pare infatti l’intervento subito da Bianca Atzei non è ...

Salto con gli sci - il campione norvegese Tande svela : “Ho contratto una rara malattia” : Il campione norvegese di Salto con gli sci Daniel Tande ha rivelato di aver contratto una rara malattia, chiamata sindrome di Stevens-Johnson Daniel Andrè Tande, un membro della squadra olimpionica norvegese campione di Salto con gli sci, ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale per una malattia rara. Il sito web della FIS, l’organo di governo dello sci, ha dichiarato giovedì che “i medici hanno diagnosticato la rarissima ...

Bianca Atzei ha una protesi al cuore dopo l’operazione : “Ho rischiato molto” : Bianca Atzei dopo l’operazione al cuore ha una protesi: la confessione post Isola dei Famosi Bianca Atzei non ama parlare della sua salute e dei problemi che l’hanno turbata negli ultimi anni. Anche sull‘Isola dei Famosi la cantante ha preferito tacere. Ora che il reality show è finito, l’artista di origini sarde ha rilasciato qualche […] L'articolo Bianca Atzei ha una protesi al cuore dopo l’operazione: ...

Playoff NBA – Il retroscena su gara-6 firmato LeBron James : “Ho giocato infortunato - ma non sarei mai uscito perché…” : LeBron James ha svelato un particolare retroscena in merito a gara-6 della Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics La Finale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics si concluderà a gara-7. Il merito è del solito LeBron James che in gara-6 ha sfornato 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist rendendo vani gli sforzi di Boston di espugnare la Quicken Loans Arena. E se vi dicessimo che LeBron ha ...