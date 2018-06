“Ho sposato un mostro” L’orrore nel telefonino del marito

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) Una vita difficile, con tante, troppe difficoltà conosciute già in giovanissima età. A soli 21 anni, questa ragazza era infatti stata costretta a combattere la più difficile delle battaglie, quella contro il cancro, che non l’aveva mai però abbattuta e dalla quale era riuscita a uscire alla fine vincitrice. Potendo contare, nel corso di quei mesi terribili, sull’amore di un compagno sempre al suo fianco. Una persona così speciale da convincerla che fosse quella giusta per trascorrere il resto dei suoi giorni, convolando così a nozze a soli 21 anni. Soltanto tre mesi dopo il matrimonio, però, ecco arrivare l’assurda scoperta che ha scosso completamente la quotidianità di Mollie Clarke, mamma di un bambino, che si è trovata a fare i conti con la vera natura della persona che aveva al fianco. A spingerla verso quella rivelazione scioccante, gli atteggiamenti ...