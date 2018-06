ho | 30GB | chiamate ed SMS illimitati a 7€ | guanto di sfida contro Iliad

Passa a Wind da operatori virtuali : chiamate illimitate e 30GB a 7€ : Passa a Wind Smart 7 Easy 30 da operatori virtuali ad eccezione dei clienti Postemobile già attivi sulle reti Wind come avviene per Iliad. La tariffa dedicata agli attuali clienti MVNO ha un costo mensile di 7€ per chiamate illimitate e 30GB in 4G. L’offerta attivabile esclusivamente nei negozi Wind non necessita più del coupon da richiedere online, vediamo tutti i dettagli e i costi nascosti dell’offerta prorogata fino al 26 ...

Passa a Tim da Iliad : chiamate ed SMS illimitati e 30GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad e attiva Seven IperGo: chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G a 7€ al mese. L’operatore blu risponde a quello francese con una tariffa dedicata ai nuovissimi clienti Iliad. Passa a Tim da Iliad È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo stesso quantitativo di contenuti, ma a 6€ al mese senza ulteriori spese come invece ci hanno abituato le compagnie operanti in Italia. Infatti, Tim ha ...

Passa a Tim Ten GO e 10 Super One : fino a 30GB e chiamate illimitate : Passa a Tim Ten GO con 30GB e 10 Super One con 20GB e chiamate illimitate per entrambe le tariffe sono le offerte mobili dedicate ai clienti di altri specifici operatori. Le tariffe sono state prorogate fino al 12 giugno salvo eventuali altre proroghe. Passa a Tim da Wind, Tre, PosteMobile I clienti attualmente con Wind Tre e Poste Mobile, che utilizza le reti Wind, possono Passare a Tim attivando Ten GO 30GB, per ora Iliad non sembra essere ...

Passa a Iliad : chiamate ed SMS illimitati - 30GB in 4G+ a 5 - 99€ per sempre : Iliad, inizia la #rivoluzione con una tariffa tutto incluso a soli 6€ al mese per sempre e senza vincoli. La tariffa include anche chiamate all’estero e 2GB per navigare quando si è in viaggio. Tutto questo al primo milione di utenti poi non si sa cosa accadrà ai successivi. Passa a Iliad e rivoluziona il tuo modo di usare lo smartphone Iliad rivoluziona realmente le tariffe con un’offerta a cui, in Italia, non siamo abituati anche ...

Tim all’assalto di Wind Tre : chiamate illimitate e più di 30GB a 10€ : Tim all’assalto dei clienti Wind Tre con la migliore proposta mobile del mercato: Ten GO 31,6GB e chiamate illimitate a 10,82€. La tariffa può essere attivata in alcuni negozi oppure online con costi differenti. Scopriamo come attivarla e quali sono tutti i costi visibili e nascosti. Tim Ten GO + 21,7GB Free Dedicata ai clienti Wind Tre e, secondo indiscrezioni, anche ad alcuni operatori virtuali, la migliore tariffa Tim di sempre per ...

Tim contro Wind Tre : chiamate illimitate e 30GB a 10 - 82€ : Tim tenta i clienti Wind Tre con un’offerta ricaricabile imperdibile: chiamate illimitate e 30GB in 4G per sempre a 10,82€ al mese. Special Top GO è la proposta per i clienti 3 Italia che intendono passare all’operatore blu e avere tantissimi Giga ogni mese oltre a chiamate verso tutti senza pensieri. È la migliore proposta di aprile 2018 della telefonia mobile. Passa a Tim da Tre: chiamate illimitate e 30GB Per passare a Tim da Tre ...

