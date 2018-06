Herpes e Alzheimer : forse c’è un collegamento : (foto: KTSDESIGN/Science Photo Library/Getty Images) Gli Herpes virus e l’Alzheimer potrebbero essere collegati. A mostrarlo è una vasta ricerca guidata dal team della Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a New York, che ha analizzato un vasto campione di tessuti cerebrali in persone con Alzheimer da tre diverse banche dati. Da cui emerge che i virus della famiglia dell’Herpes sono più abbondanti nel cervello di questi pazienti: ...