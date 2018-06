Harry Potter | la maratona estiva ad Arcadia Bellinzago ed Erbusco

Tutti pazzi per il “quidditch babbano” - come si gioca lo sport di Harry Potter : Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso: la scuola di stregoneria di Hogwarts ha una squadra di Quidditch per ognuna delle case. La disciplina più celebre dell’universo magico, protagonista nei romanzi della saga di Harry Potter di agguerrite partite a cavallo di manici di scopa, è diventata uno sport vero: il quidditch babbano, “muggle q...

CELLder Wand è un power bank ispirato alla Bacchetta di Sambuco di Harry Potter : CELLder Wand, è un power bank dalle sembianze della Bacchetta di Sambuco dei Doni della Morte. Si tratta di un oggetto in poliuretano dall'estensione automatica telescopica lungo circa 33 centimetri con una luce a LED sulla punta, dotato di una batteria ricaricabile da 3200 mAh con un connettore micro USB e uno USB tipo A sotto l'impugnatura. L'articolo CELLder Wand è un power bank ispirato alla Bacchetta di Sambuco di Harry Potter proviene da ...

A Firenze i mondiali di quidditch - lo sport di Harry Potter : è prima volta in Italia : Dal 27 giugno al primo luglio a Firenze i mondiali dello sport preferito da streghe e maghi del mondo fantastico di Harry Potter tratteggiato dalla penna della scrittrice J.K. Rowling. Il quidditch si gioca su un vero campo di gioco (la metà di quello regolamentare da calcio), su cui si fronteggiano due squadre miste di 7 giocatori.Continua a leggere

Zoomarine : Festival della magia alla ricerca dell'Harry Potter italiano - Romait - : Si parte il 16 giugno con una serie di iniziative e laboratori ricchi di novità tecnologiche e strumenti fondamentali per fare didattica in collaborazione con la Città della Scienza di Napoli, ...

Video del Carpool Karaoke di Shawn Mendes travestito da Harry Potter e Albus Silente : “Mi fa sentire giovane” : Online il Carpool Karaoke di Shawn Mendes con James Corden del Late Late Show! Una puntata decisamente originale ed epica, denominata per l'occasione Late Late Shawn. Il cantante sarà ospite del Late Late Shown per tutta la settimana! Il cantante canadese, al momento impegnato nella promozione del suo nuovo album omonimo pubblicato il 25 maggio, è salito in macchina con James Corden per raccontarsi attraverso la musica e le sue passioni ...

Shawn Mendes si è vestito da Harry Potter in un Carpool Karaoke EPICO : Occhi a cuore mode on <3 The post Shawn Mendes si è vestito da Harry Potter in un Carpool Karaoke EPICO appeared first on News Mtv Italia.

Harry Potter The Exhibition Milano : biglietti date e info : Harry Potter The Exhibition arriva finalmente in Italia a Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018. Dopo Chicago, Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid, sarà Milano ad ospitare alla Fabbrica del Vapore (via Giulio Cesare Procaccini 4) la mostra dedicata al fenomeno letterario e cinematografico di Harry Potter. La tappa milanese della mostra era stata ...

Matrimonio Matthew Lewis – Il Paciock di Harry Potter ha scelto l’Italia per le sue nozze con Angela Jones : Matthew Lewis si è unito in Matrimonio ad Angela Jones, i due attori sono convolati a nozze a Portofino Angela Jones e Matthew Lewis si sono sposati. Dopo due anni di fidanzamento ed una proposta di Matrimonio sotto la Tour Eiffel, i due attori sono convolati a nozze nella splendida cornice di Portofino. Il Neville Paciock della saga di ‘Harry Potter’ ha scelto l’Italia per il suo giorno più bello, che l’ha visto unirsi ...

Alan Rickman - il professor Piton di Harry Potter - era frustrato per il suo personaggio : Degli scritti personali di Alan Rickman, noto per aver interpretato Severus Piton nella saga completa di Harry Potter, rivelerebbero la frustrazione patita dall’attore scomparso nel 2016 proprio a causa del suo personaggio più noto. A darne notizia il Telegraph, che rivela tutta la faccenda legata alle preoccupazioni del compianto Alan durante le riprese degli otto capitoli di Harry Potter. Alan Rickman frustrato a causa di Severus Piton ...

Matthew Lewis - il Paciock di «Harry Potter» - si è sposato a Portofino : Lo abbiamo conosciuto impacciato e timoroso, sempre un passo indietro rispetto ai più brillanti Harry, Hermione e Ron, ma Neville Paciock è ormai solo un tassello nella vita dell’attore che gli prestava il volto nella saga di Harry Potter: Matthew Lewis, 29 anni fra meno di un mese, ha appena pronunciato il suo «sì» più importante. https://www.instagram.com/p/BjVA4_rgl9u/?hl=it&taken-by=mattdaveLewis Per il matrimonio con Angela Jones, ...

«Alan Rickman? Frustrato da Severus Piton». Le lettere segrete sul set di «Harry Potter» : Frustrato, insoddisfatto per non aver avuto abbastanza scene nel Principe Mezzosangue. È un Alan Rickman inedito quello che viene fuori dalle lettere e dai diari che l’attore aggiornava quotidianamente durante le riprese di Harry Potter, la saga che lo ha visto protagonista per otto film nel ruolo di Severus Piton, il Serpeverde dal cuore tenero, il professore di pozioni malato d’amore e scomparso nel 2016. L’archivio, che è ...

Neville Paciock di Harry Potter si è sposato e il matrimonio è stato in Italia : Guarda la foto dalla cerimonia The post Neville Paciock di Harry Potter si è sposato e il matrimonio è stato in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Harry Potter - Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Piton / Le lettere private dell'attore confermano! : Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Severus Piton in Harry Potter? Le lettere private dell'attore confermano il suo malessere nel corso delle riprese(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:21:00 GMT)

Vi racconto di quando mi hanno fatto scendere dalla giostra di Harry Potter perché ero troppo grassa : Mi rifiuto di affrontare ulteriori sensi di colpa per non aver conosciuto Harry Potter fino ai 35 anni. Ma devo ammettere che, nonostante lo scandalo J.K. Rowling contro i nativi americani (di cui forse non avete mai sentito parlare, ma che io da nativa ho seguito), mi sono fatta completamente risucchiare dalla saga solo l'anno scorso. Oscillavo tra la depressione e il disgusto derivanti dall'elezione di Trump, così mi sono gettata a ...