Guido Crosetto | dimissioni rinviate | ' Voglio lasciare per motivi personali | ma Forza

Camera - rinviato voto su dimissioni di Guido Crosetto (Fdi). Opposizioni e Lega votano a favore - M5s contro : La Camera dei deputati ha rinviato ad altra seduta la votazione sulle dimissioni da parlamentare di Guido Crosetto (Fratelli d’Italia). Una decisione annunciata lo scorso maggio “per motivi personali”. Lo slittamento è stato approvato con i sì delle Opposizioni e della Lega, mentre soltanto il Movimento 5 stelle ha votato contro, chiedendo di procedere subito con il via libera. Il partito di cui lo Crosetto fa parte, invece, si ...

Guido Crosetto : 'Scommetterei su un governo politico' : 'Scommetterei che si faccia un governo politico'. Guido Crosetto, in diretta ad Agorà su Raitre , fa la sua previsione: 'E' una sensazione. Mi sono svegliato così', dice incalzato dalla giornalista. '...

Che cos'è l'Aiad e perché Guido Crosetto si è dimesso da parlamentare : Il suo nome era stato dato per papabile per il dicastero della Difesa del nuovo governo giallo-verde. E invece – spiazzando tutti – Guido Crosetto ha annunciato le dimissioni da parlamentare neo-eletto. Il volto più noto di Fratelli d’Italia, dopo quello di Giorgia Meloni, dice addio alla Camera a soli due mesi dall'investitura a parlamentare della Repubblica. I motivi? “Personali”, ha precisato lui ...

Guido Crosetto - la bomba su Silvio Berlusconi prima di abbandonare il Parlamento : 'Deve lasciare spazio' : La bomba delle sue dimissioni dal Parlamento, Guido Crosetto doveva ancora lanciarla quando al Messaggero ha rilasciato di fatto la sua ultima intervista da deputato di Fratelli d'Italia. Dietro di sé,...

Guido Crosetto dimesso dal Parlamento / "Me ne vado con grande dispiacere" - ecco perché... : Guido Crosetto dimesso dal Parlamento: "Me ne vado con grande dispiacere", ecco quello che è accaduto e il perché della decisione da parte del parlamentare. (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 23:12:00 GMT)

Guido Crosetto si è dimesso da parlamentare : Il deputato di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto si è dimesso da parlamentare della Repubblica. "Mi sono dimesso da parlamentare- ha affermato Crosetto - me ne vado con grande dispiacere come ho...

Guido Crosetto : 'Giuseppe Conte professore a New York? Smentita troppo veloce per essere casuale' : ' Giuseppe Conte professore alla New York University? La Smentita sul New York Times troppo veloce per essere casuale'. Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus , su La7 , commenta il ...

Guido Crosetto - nuovo faccia a faccia con Matteo Salvini : 'Debole e ricattabile - con lui il M5s...' : 'Oggi ci incontreremo nuovamente con Matteo Salvini per valutare da parte nostra quali sono i passi da fare nei prossimi giorni'. Guido Crosetto , consigliere di Giorgia Meloni , è la chiave di volta ...

Governo - spunta il nome di Guido Crosetto come ministro : quale poltrona vogliono affidargli : Nella giostra del totoministri sempre più frenetica con l'avvicinarsi della scadenza imposta da Sergio Mattarella , c'è spazio anche per l'ex sottosegretario Guido Crosetto , oggi parlamentare eletto ...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

Guido Crosetto - la tentazione clamorosa sul Parlamento : via tutti e una sola commissione : Da quando il Parlamento si è insediato, i giorni di lavoro per deputati e senatori sono stati pochi, anzi pochissimi. L'attività fatica a decollare in attesa della nascita del governo e delle nomine ...

Guido Crosetto si tiene stretta la poltrona : Non era però riuscito a mantenere la stessa flemma mesi dopo, davanti all'accusa di aver inventato la laurea in economia citata nel curriculum della Camera. Allora aveva sibilato che erano stati i ...

Governo - Guido Crosetto cambia la maggioranza : 'Giorgia Meloni sarebbe ottimo ministro' : "Io ministro del prossimo Governo? Per carità, vi ringrazio, ma no, proprio, no. Ho visto che lo hanno scritto anche i giornali: li ritaglierò per i miei figli, così da poterglieli far vedere quando ...

Guido Crosetto massacra Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati : 'Due dilettanti allo sbaraglio' : Per Elisabetta Casellati , il ruolo di premier incaricato ricevuto da Sergio Mattarella , si sussurra che sia stato più un onere che un onore. Missione quasi impossibile, quella della forzista ...