Guendalina Canessa e Pietro Aradori si sono lasciati | nuovo addio | il gossip

Guendalina Canessa - operazione al seno/ "Volevo sistemare delle cose che non andavano bene" : Guendalina Canessa , operazione al seno : l'ex gieffina si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Quando sfoggerà il risultato finale? Entusiasmo dopo la decisione presa.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:53:00 GMT)

Guendalina Canessa contro Andrea Damante : La fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembra essere ormai definitiva. Mentre i due sembrano parlarsi solo tramite “Instagram Stories” Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione su quanto accaduto. Sempre con delle stories, la Canessa si scaglia duramente contro Damante : «La mia storia è dedicata ai traditori. Io dico, Damante , ma quanto sei co*** da 1 a 10? Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia, ...

Andrea Damante- Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa . botte da orbi , come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

Giulia De Lellis difesa da Guendalina Canessa : la replica di Damante : Guendalina Canessa insulta Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis La fine della storia tra Giulia e Andrea ha lascito sbigottito tutto il mondo dello spettacolo, tanto che ieri anche Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione a riguardo, scagliandosi duramente contro Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis . L’ex concorrente del Grande Fratello attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories ha dichiarato infatti ...

ANDREA DAMANTE / Si affida ad un video per rispondere alle provocazioni di Guendalina Canessa : ANDREA DAMANTE si è affidato ad un video su Instagram per rispondere alle accuse di Guendalina Canessa, a sua volta scesa in difesa di Giulia De Lellis.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:11:00 GMT)