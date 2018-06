Guardia di Finanza | cambio al vertice a Varese | il Generale di Brigata Marco Lainate

Milano - i numeri della Guardia di finanza : 764 milioni di euro di evasione - oltre 10mila verifiche e 2.893 denunce : Caserma “Cinque Giornate” di Milano. 244esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. In occasione delle celebrazioni, i militari del Comando regionale Lombardia hanno tracciato un bilancio della loro attività: 764 milioni di euro di evasione (di cui un terzo già recuperati attraverso il sequestro di beni e di disponibilità finanziarie) individuati grazie a oltre 10mila verifiche, 2.267 il totale delle indagini e ...

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

Guardia di Finanza - tutti i numeri della lotta all'illegalità : In un anno e mezzo, tra gli altri, sono stati scoperti mille grandi evasori che hanno sottratto allo Stato ben 2,3 miliardi di euro

Traffico di droga e armi - dodici in manette tra Italia e Serbia della Guardia di Finanza : Traffico di droga e detenzione di armi clandestine. Sono queste le accuse nei confronti di otto cittadini Italiani, residenti tra Milano e Monza, fermati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del pm Maurizio Ascione. Nelle stesse ore sono stati arrestati quattro serbi, uno dei quali considerato al vertice dell’organizzazione e da tempo ...

Napoli - Guardia di Finanza scopre frode da 150 milioni/ Ultime notizie - 16 misure cautelare e perquisizioni : Napoli, Guardia di Finanza scopre frode da 150 milioni di euro: Ultime notizie, sedici misure cautelari e perquisizioni a tappeto della GDF per contrastare associazione a delinquere(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Matteo Salvini dalla Guardia di finanza rilancia il condono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

Sicilia : 22 giugno 244° anniversario della fondazione della Guardia di finanza : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Si terrà venerdì 22 giugno, alle 9.30, nella sede del comando interregionale dell’Italia sud-occidentale e del comando regionale Sicilia della Guardia di finanza, di via Cavour, a Palermo, la cerimonia militare per il 244° anniversario della fondazione delle Fiamme Gia

Guardia di Finanza - ecco i numeri. Mille grandi evasori per 2 - 3 miliardi : I dati diffusi in occasione della festa del corpo sono riferiti all'attività tra il 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2018

Guardia di Finanza e grandi evasori : un bottino da 2 - 3 miliardi sottratto al Fisco : 'Sfiorano i 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività. Il 67% di questi sono rappresentati dagli illeciti più insidiosi e pericolosi per la stabilità economico-finanziaria del ...

Salvati dalla Guardia di finanza 34 cuccioli di cane : Due operazioni distinte al casello di Villesse e al confine di Sant'Andrea. Gli animali erano stremati ma ora stanno bene. Denunciate quattro persone

Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti sono stati sentiti su richiesta della Procura The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati appeared first on Il Post.

Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma – senza avvocati, dice il Fatto – dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati senza avvocati appeared first on Il Post.

Fondi sospetti della Lega - blitz della Guardia di Finanza alla Cassa di Risparmio di Bolzano : Bolzano . blitz della Guardia di Finanza questa mattina , 13 giugno, nella sede della Cassa di Risparmio di Bolzano, nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio dei Fondi della Lega partita da Genova. ...

Droga - Guardia di finanza sequestra 10 tonnellate di hashish su nave a Catania : 9 arresti : Oltre 10 tonnellate di hashish e l’ex peschereccio oceanico ‘Quest’ battente bandiera Paesi Bassi che le trasportava sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Catania. Durante l’operazione le Fiamme gialle hanno anche arrestato i 9 componenti l’equipaggio della nave. I provvedimenti sono stati convalidati ieri dal Gip. L’operazione, coordinata dalla Dda della Procura etnea, è stata eseguita da militari ...