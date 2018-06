Guai in vista per Iliad con Ho Mobile di Vodafone? Link sito attivo | gli scenari futuri

Inghilterra - Guai in vista per Gabbiadini : sospesa per sei mesi la patente : Manolo Gabbiadini non ha avuto molta fortuna in Italia visto che la sua esperienza a Napoli è stata tutt'altro che esaltante. L'ex di Bologna, Atalanta e Sampdoria si è trasferito al Southampton, a ...

Mondiali Russia 2018 - Guai in vista per la Spagna : si ferma Gerard Piqué in allenamento : Problema in allenamento per Piqué, il difensore spagnolo è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio Brutte notizie per la Spagna a pochi giorni dall’inizio del mondiale in Russia. Durante l’allenamento delle ‘furie rosse’ a Krasnodar il difensore Gerard Piqué è stato costretto ad allontanarsi dal campo per problema al ginocchio. Nelle prossime ore si valuterà la gravità dell’infortunio anche se il ...

Argentina - Guai in vista per il ct Sampaoli : accusato di molestie sessuali : Il commissario tecnico dell'Argentina dovrà riportare alla vittoria della coppa del mondo la nazionale che quattro anni fa sfiorò la vittoria perdendo la finale contro la Germania di Joachim Loew. ...

Fair Play finanziario - Guai in vista per il Psg : cessioni illustri obbligate e Buffon… : Fair Play finanziario, il Psg si appresta ad effettuare una campagna di calciomercato basata su alcune cessioni illustri prima di poter acquistare Il Fair Play finanziario pende sulla ‘testa’ del Psg. La società del club francese, sa bene di dover limitare le proprie spese a seguito di un’estate 2017 ricca di colpi ad effetto come Neymar e Mbappè. Trattenersi però potrebbe non bastare. Secondo L’Equipe infatti, ...

Formula Uno - Guai in vista per Raikkonen : denunciato per molestie sessuali : Kimi Raikkonen finisce nei guai e la questione non è automobilistica. Il campione del mondo di Formula Uno nel 2007, infatti, è stato denunciato da una donna per molestie sessuali. Il 38enne, nei giorni scorsi, aveva lui stesso denunciato una donna canadese per estorsione e molestie che è poi passata al contrattacco. Cassandra Talula Dias-Greizis ha accusato Raikkonen di averle palpeggiato il seno in un pub durante la festa dopo il Gran Premio ...

“Avevo paura”. Cristina Plevani svela un retroscena del GF che nessuno sa. Guai in vista? Ci aspettiamo di tutto : Il Grande Fratello sta per finire ma non finiscono ancora le polemiche che hanno “sconvolto” questa edizione. E per fortuna che al timone del reality c’era una che di esperienza in televisione ne ha da vendere: se la produzione avesse scelto una presentatrice alle prime armi, sarebbe stato un bel Guaio. E sì perché, tra le frasi omofobe, il bullismo, gli insulti, gli sponsor che hanno stracciato i contratti con la trasmissione perché si ...

Milan - Gattuso nei Guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...

“Lo sai cosa ti faccio…”. Grande Fratello - Simone Coccia e quell’altra… La temperatura sale. Dal mondo reale Stefania Pezzopane osserva tutto - Guai in vista? : Baci, abbracci, coccole e sorrisi. E poi quel cartellone scritto con il pennarello rosso, un cuore sopra e una dedica per la sua Stefania. Non passa giorno in cui Simone Coccia Colaiuta non mostri tutto il suo amore per la fidanzata. Epperò qualcosa, ieri sera, non è andata come al solito e il buon Simone ha alzato il tiro con una delle donne della casa. Lo ha fatto con un sorriso ironico e senza malizia ma chi lo sa che cosa avrà pensato ...

Europa League - Guai in vista per l’Atletico Madrid : la commissione disciplinare apre un’inchiesta : A causa di uno striscione razzista esposto durante la finale di Europa League, la commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid per uno striscione razzista esposto dai tifosi dei ‘colchoneros’ durante la finale di Europa League giocata ieri a Lione e vinta dalla squadra di Diego ...

Grande Fratello 2018/ Luigi Favoloso eliminato martedì? Da Mariana alla lite con Simone : Guai in vista! : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso sempre più protagonista. Dall'avvicinamento di Mariana, alla lite con Alberto e Simone Coccia: guai in vista!(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:59:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 : ancora Guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...

Benatia svista fatale - Khedira si nota soltanto per i litigi - HiGuain una girata e poco più : 6 BUFFON Deve impegnarsi su un tiro cross di Mario Rui e usare spesso i piedi per facilitare il giro palla dei suoi compagni: non il pezzo migliore del suo repertorio. 6 HOWEDES Dopo l'uscita di ...