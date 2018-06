Gruppo D Mondiali Russia 2018 | risultati | classifica e calendario

Mondiali - il punto sul Gruppo D : adesso la Nigeria è favorita per il 2° posto dietro la Croazia - all’Argentina serve un miracolo [IPOTESI e TABELLONE] : Lo spettacolo dei Mondiali è tutto nel gruppo D, il “Girone di Ferro” che sta rispettando le aspettative della vigilia: è il gruppo più difficile e rimane tutto aperto con 4 squadre ancora in corsa fino all’ultima giornata. Si deciderà tutto alle ore 20:00 italiane di martedì prossimo, il 26 giugno, quando in contemporanea scenderanno in campo Argentina-Nigeria e Croazia-Islanda. La Croazia è l’unica già qualificata agli ...

Mondiali - Brasile adesso non ti cullare troppo : la qualificazione è ancora in bilico - e con la Serbia sarà dura. Tutte le IPOTESI e il quadro aggiornato del Gruppo E : Il Brasile ha battuto il Costa Rica con enorme fatica, grazie a due gol arrivati entrambi dopo il novantesimo nei minuti di recupero. Dopo il pareggio contro la Svizzera all’esordio, la nazionale verdeoro continua a non brillare e nonostante i 4 punti in cascina, non è ancora qualificata agli Ottavi di Finale. sarà fondamentale l’ultima partita contro la Serbia di Kolarov e Milinkovic Savic: in caso di sconfitta, i brasiliani ...

VIDEO/ Francia Perù - 1-0 - : highlights e gol. Deschamps : puntiamo al primo posto - Mondiali 2018 Gruppo C - : VIDEO Francia Perù , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decide Mbappe: i Bleus si qualificano agli ottavi.

VIDEO/ Argentina-Croazia - 0-3 - : highlights e gol. Sampaoli : io responsabile del KO - Mondiali 2018 Gruppo D - : VIDEO Argentina Croazia , risultato finale 0-3, : gli highlights e i gol della partita ai Mondiali 2018. Crollo della Seleccion, balcanici agli ottavi.

Probabili formazioni/ Brasile Costa Rica : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 Gruppo E) : Probabili formazioni Brasile Costa Rica: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbio Neymar per Tite, il numero 10 ha avuto problemi in settimana(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 06:38:00 GMT)

Video/ Danimarca Australia (1-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 Gruppo C) : Video Danimarca Australia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il gruppo C dei Mondiali 2018. Finisce pari, qualificazione ancora in bilico(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Gruppo D Mondiali Russia 2018 : risultati - calendario e classifica : La Nigeria è passata alla cronaca in questi ultimi giorni per avere la maglietta ritenuta più bella tra tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale ma soprattutto la più venduta con un picco di ...