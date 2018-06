Grecia | accordo all’Eurogruppo | verso uscita dal piano di aiuti e dal memorandum | sì ad

ilfattoquotidiano

: E dopo 8 anni per la Grecia finisce l’era della «troika» - Corriere : E dopo 8 anni per la Grecia finisce l’era della «troika» - SkyTG24 : #UltimOra Dopo otto ore di negoziato, l'#Eurogruppo ha raggiunto un accordo sull'uscita della #Grecia dal programma… - sole24ore : Eurogruppo, accordo sulla Grecia: «sì» ad alleggerire il debito -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dopo otto anni di commissariamento e otto ore di negoziato notturno, laincassa il via libera all’dal programma die a misure per l’alleggerimento del debito arrivato al 180% del Pil. In base all’raggiunto dall’Eurogruppo – la riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro – Atene potrà posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva-Stati Efsf e si vede estendere di ulteriori 10 anni il ‘periodo di grazia‘, cioè quello in cui non scattano sanzioni se non si ripaga il prestito. I 15 miliardi della tranche difinale daranno al governo un cuscinetto di capitale che coprirà il fabbisogno finanziario del prossimo anno. Il Paese ellenico si prepara quindi ad uscire dalla tutela dei creditori a partire dal 20 agosto. “Lalascia il ...