Google Foto 3 23 si prepara a introdurre modifiche sul bokeh | un risparmia spazio e altre

Mondiali Russia 2018 - ecco tutti i doodle delle Nazionali pubblicati da Google [FOTO] : 1/11 ...

Come provare la fotocamera OnePlus 6 con Google Lens sugli altri device OnePlus : Ci sono alcune importanti novità che giungono dal mondo OnePlus 6, in riferimento anche agli utenti che ad oggi sono legati ai suoi predecessori. Di recente, infatti, il popolare top di gamma Android ha ricevuto non solo la patch di cui vi ho parlato nella giornata di ieri con apposito approfondimento, ma anche la beta 2 di Android P, che a conti fatti apre ufficialmente le porte a Google Lens. Una vera e propria scorciatoia che, Come è stato ...

Google foto permette persino di cercare le foto fatte per "lavoro" e visualizzare, così, tutte le immagini che sono state catturate in ambito lavorativo

La WNBA pazza di Ceci! Le Minnesota Lynx usano Google translate : “Zandalasini = Sangue freddo” [FOTO] : La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini: le Minnesota Lynx la lanciano nella mischia, poi il tweet ‘Cold-Blooded’ La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini. La cestista azzurra ha mostrato una parte del suo talento, ancora non completamente messo in mostra a causa dello scarso minutaggio, nella partita vinta contro New York per 85-71. Zandalasini ha potuto beneficiare di un minutaggio maggiore, ben 23 ...

Entrambe le funzionalità, sia quella per Google Maps che quella per Google Foto, sono in roll out graduale con attivazione da remoto e quindi non sono ancora disponibili per tutti, pertanto potrebbero volerci dei giorni o delle settimane prima che siano utilizzabili da tutti.

Mondiali Russia 2018 - Google dedica un doodle alla Tunisia [FOTO] : Il Mondiale il Russia del 2018 sta regalando grosse emozioni, anche le prossime partite preannunciano grande spettacolo. Nel frattempo Google ha deciso di dedicare un doodle interattivo alla Tunisia per l’esordio di stasera ai Mondiali Russia 2018 contro l’Inghilterra. L’immagine celebrativa è disponibile digitando l’indirizzo del motore di ricerca con l’estensione ‘.tn’ e rappresenta la scena di una ...

In base a un recente leak, Google Pixel 3 XL potrebbe essere dotato - come il modello dello scorso anno - di una fotocamera singola al posto di una doppia.

Google mette la sua foto tra i criminali australiani : fa causa per diffamazione : Beccarsi un colpo di pistola nella schiena mentre si è seduti al ristorante nel 2004 e poi finire nei risultati di ricerca sotto la voce “Melbourne criminal underworld photos“: Milorad “Michael” Trkulja non ci sta. La sua battaglia legale contro Google può continuare: ha ottenuto nuovamente diritto di citare in giudizio l’azienda per diffamazione. La corte suprema di Victoria gli diede ragione nel 2012, sostenendo ...

Google Pixel 3 XL : c'è il notch - ma solo una fotocamera posteriore : I Pizel 3 saranno anche i primi smartphone del mondo Android ad avere la nuova versione P preinstallata. Oltre a questa interessante novità i Pixel 3 potrebbero avere alcune nuove funzioni di Google ...

L'app per la fotocamera ASUS PixelMaster sta ricevendo l'attesa integrazione con Google Lens. In occasione dell'ultima edizione del Google I/O era stato annunciato che l'innovativo servizio di Big G sarebbe arrivato nelle app della fotocamera di oltre 10 tra i principali produttori di smartphone. Adesso a Sony e Motorola si aggiunge anche ASUS.

Google Maps si sta rifacendo il look in Material Design, ma al momento si mostra a pochi. Nel frattempo Google Foto consente di modificare la località degli scatti anche sul web.

Ecco il Google Pixel 3 XL nella prima Foto reale e c’è il Notch : Il Google Pixel 3 XL compare nella prima Foto reale che mostra un design molto vicino alla versione precedente ma ora è spuntato anche il Notch Google caduta di stile. Sul Pixel 3 XL c’è il Notch Il Pixel 3 XL di Google compare nelle prime immagini ufficiose che mostrano in tutto il suo splendore […]

Alle foto di ieri, oggi se ne sono aggiunte di nuove e quindi possiamo dare un altro sguardo attento a quello che dovrebbe essere l'aspetto del Google Pixel 3 XL, seppur le immagini siano attribuite solo a un prototipo.

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 XL : due foto per dare uno sguardo al design : Diamo un primo sguardo a quello che potrebbe essere Google Pixel 3 XL, il nuovo top di gamma di Google, con notch e singola fotocamera posteriore.