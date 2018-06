“Gli hanno sparato” Napoli choc | ferito lo chef di Masterchef colpito al torace con un

Chieti - nonno Benito scomparso da un anno - i familiari : “Gli hanno fatto del male - aiutateci a trovarlo” : Dopo un anno dalla scomparsa di Benito Della Penna, l'anziano svanito nelle campagne di Chieti mentre passeggiava, la comunità locale si mobilita nuovamente per cercarlo. A darne notizia Penelope Italia, l'associazione dei familiari degli scomparsi che da 15 mesi segue la storia di Benito. Il sospetto dei parenti è che l'anziano sia stato vittima di violenza.Continua a leggere

Conte alla Camera : “Gli onesti con noi non hanno nulla da temere” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso la parola alla Camera per replicare agli interventi in aula prima del voto di fiducia che si terrà nel tardo pomeriggio nell'aula di Montecitorio. "Gli onesti con noi non hanno da temere nulla", ha affermato Conte rivolgendosi non solo ai parlamentari ma anche a tutti gli italiani.Continua a leggere

Rodrigo Alves - il Ken umano/ “Gli agenti mi hanno strappato il passaporto - non mi riconoscevano dalla foto" : Rodrigo Alves, il Ken umano, viaggia moltissimo e durante una delle sue traferte non è stato riconosciuto come il vero proprietario del suo passaporto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Young Signorino dà buca al primo concerto a Roma/ “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici” : Young Signorino dà buca al primo concerto: “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici”. Era atteso al Monk di Roma dopo la registrazione della puntata di Matrix(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:12:00 GMT)

VENEZUELA - RISULTATI ELEZIONI 2018 : HA VINTO MADURO/ Russia - “Gli Usa hanno interferito nel voto” : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: il trionfo di Nicolas MADURO con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:36:00 GMT)

MotoGp – Dovizioso gonfia il petto : “Gli avversari adesso hanno paura di noi” : Andrea Dovizioso arriva in Francia con sensazioni positive nonostante il pesante zero di due settimane fa a Jerez Si riaccendono domani mattina i motori della MotoGp con le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Oggi i piloti incontreranno la stampa per raccontare con quali sensazioni arrivano in pista sul circuito di Le Mans. Reduce da un pesantissimo zero, il team Ducati ...