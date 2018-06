Giustizia | Bonafede | ' Blocchiamo la riforma delle intercettazioni'

Alfonso Bonafede - ministro della Giustizia : "Il provvedimento sulle intercettazioni verrà bloccato" : Il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le linee della riscrittura del provvedimento - ha detto ...

PalaGiustizia Bari - ministro Bonafede : 'Stop processi fino al 30 settembre' : "Abbiamo emanato un decreto d'urgenza che sospende tutti i processi e i termini processuali, inclusi quelli di prescrizione, da qui fino al 30 settembre: al Palagiustizia di Bari non avranno bisogno ...

"Carcere ai corrotti". Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio : Carcere per i corrotti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe un lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso ...

"Bonafede venga al più presto in aula per chiarire". Il Pd chiede la convocazione del ministro della Giustizia in Aula sullo Stadio : "Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in Aula al più presto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a seguito degli inquietanti sviluppi del caso che riguardo lo Stadio di Roma e l'ascesa del manager Luca Lanzalone". Lo rende noto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci."Siamo ostinatamente garantisti- sottolinea Marcucci- vogliamo dare al Guardasigilli ...

Bari - il ministro Bonafede al PalaGiustizia : 'Interverremo presto' : Sei giorni fa ha giurato sulla Costituzione come ministro della Giustizia e oggi, alla sua prima uscita pubblica, Alfonso Bonafede è stato a Bari con avvocati e magistrati nelle tende, tra caldo e ...

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della Giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...

Bonafede al PalaGiustizia di Bari : "Non serve commissario per tendopoli" : Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...

PalaGiustizia : Bonafede - valuterò decreto : ANSA, - BARI, 7 GIU - "valuterò nelle prossime ore se con un decreto legge si può intervenire immediatamente per sospendere i termini , processuali, ndr, e, quindi, per poter smantellare le tende, ...

PalaGiustizia - cosa dice Bonafede dopo la visita alla tendopoli : Roma, 7 giu. , askanews, 'Devo dire che la situazione a Bari è veramente impossibile. Oggi ho incontrato magistrati, avvocati, cancellieri e cittadini nella tendopoli giudiziaria dopo la dichiarazione ...

PalaGiustizia Bari - Bonafede : è grave : 12.51 "La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo con tutti coloro che sono qui e con i quali ci può essere un confronto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Bonafede,arrivando a Bari per visitare la tendopoli allestita nel parcheggio del Palazzo di Giustizia, dopo che l'immobile è stato dichiarato ...

PalaGiustizia : Bonafede - situazione grave : ANSA, - BARI, 07 GIU - "La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo ...

Il neo ministro della Giustizia Alfondo Bonafede indica le priorità per la Giustizia ma parte cauto : "Interverremo su intercettazioni - svuota-carceri e prescrizione" : Interventi in cantiere, ma con cautela. Il neoministro della giustizia, Alfonso Bonafede, traccia il quadro dei provvedimenti che l'esecutivo gialloverde intende adottare nel campo della giustizia in un'intervista al Fatto quotidiano. "Quel provvedimento mina alla base della certezza della pena, interverremo sicuramente", dice sul cosiddetto decreto svuota-carceri.Bonafede passa in rassegna tutti i temi principali, ma resta vago su come il ...

Csm al ministro della Giustizia Bonafede : sospendere i processi 'in tenda' a Bari : Il vice-presidente Legnini ha illustrato la situazione di degrado che è degenerata nelle ultime settimane -

Giustizia : Bonafede - io manettaro? Accusa campata per aria : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Un Guardasigilli manettaro? “Chi lo dice non conosce la mia storia professionale e politica, né tantomeno il lavoro portato avanti in commissione Giustizia” nella scorsa legislatura, un’Accusa, dunque, “totalmente campata per aria”. Lo dice il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico a Montecitorio.A chi gli chiede quanto ...