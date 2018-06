Giuseppe Conte | il premier italiano guadagnerà 80000 euro l' anno

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista, che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sara' lo stipendio del neoVIDEO? Questa è sicuramente una domanda che molti cittadini italiani si sono posti nelle ultime settimane, e che, fortunatamente, ha una risposta che in qualche modo lascia in qualche modo sorpresi. In Italia, infatti, ilha una retribuzione annua netta di 'soli' 80.000, che corrispondono più o meno a 6.700mensili. Uno stipendio di tutto rispetto, non c'è che dire, ma che risulta notevolmente più basso rispetto a ...