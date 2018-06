Giulia Elettra Gorietti è diventata mamma | è nata Violante

blogo

(Di venerdì 22 giugno 2018), attrice nota per film come Ti amo in tutte le lingue del mondo, Caterina va in città, Tre metri sopra il cielo, Suburra, La cena dile e Sconnessi e per serie tv come I segreti di Borgo Larici e Solo per amore, èper la prima volta all'età di 29 anni.Lo scorso 18 giugno, infatti, è venuta al mondo, la figlia dell'attrice romana e del suo compagno, il calciatore Pietro Iemmello che, per quanto riguarda l'ultimo campionato di Serie A, ha giocato con la maglia del Benevento (togliendosi anche la soddisfazione di un gol vittoria a San Siro contro il Milan).prosegui la lettura: èpubblicato su Gossipblog.it 22 giugno 2018 21:24.