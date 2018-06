Giovani dell' Anfass visitano Commissariato a Modica

Roma - schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti due Giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...

"TUTTI in campo per TUTTE" : i tornei Giovanili in difesa della parità di genere : Sono queste le parole recitate dallo slogan di "TUTTI in campo per TUTTE Onlus", associazione che quotidianamente scende in campo per abbattere le differenze di genere e gli stereotipi nello sport.

‘L’ora di tuffarsi’ - l’iniziativa Rai per i Giovani talenti dell’animazione : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T17:51:32+00:00 ROMA – Per i giovani autori di animazione con un’età compresa tra 18 e 26 anni, con progetto originale e inedito, arriva l’occasione per mettere alla prova le proprie idee e capacità. Rai Ragazzi lancia l’iniziativa “L’ora di tuffarsi” rivolta agli studenti delle scuole di animazione o di audiovisivo, o […] L'articolo ‘L’ora di tuffarsi’, l’iniziativa Rai per i giovani talenti ...

Roberto Mancini/ Il c.t. della Nazionale a tutto campo : voglio rifarmi! Balotelli non si discute - i Giovani... : Roberto Mancini, il c.t. della Nazionale a tutto campo: voglio rifarmi con l'Italia! Balotelli non si discute, i giovani cresceranno e agli Europei...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:56:00 GMT)

I Giovani malati oncologici cantano “Sei tu l’estate (la danza della pioggia al contrario)”. Le loro storie diventano musica : Sei tu l’estate (la danza della pioggia al contrario) è la nuova canzone realizzata dai ragazzi dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. In sei mesi 45 giovani pazienti oncologici hanno contribuito alla stesura del testo del brano musicale. Il gruppo del Progetto giovani aveva già prodotto Nuvole di ossigeno e Palle di Natale e il ricavato dei download verrà devoluto allo stesso Progetto giovani. L'articolo I giovani malati ...

L'ing. Raffaele Trunfio eletto Presidente dei Giovani Imprenditori dell'ANCE Avellino : Presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta alle ore 17.00 l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo ...

FocusLavoro Le offerte della settimana dell'InformaGiovani di Lucca : Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,30 e saranno ad ingresso gratuito. Informazioni presso l'Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo tel. 0583-229725. Email null

Migranti - il mercato della prostituzione Giovanile tra la Nigeria e l’Italia - spiegato : La tratta di ragazze dalla Nigeria all'Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi più persistenti e difficili da contrastare. L'Italia è tra le destinazioni principali di questo business. Il fenomeno è però ben mimetizzato e molto più complesso di quanto appare. In questo longform interattivo realizzato da The Visual Agency per Visualeyed e pubblicato in esclusiva da Il Sole 24 Ore, vengono ricostruiti il dietro le quinte del ...

Silvia Marangoni premia i Giovani atleti dello Skating Club Rovigo : ... ha una valenza in più: significa che ormai Dote in Movimento è un evento radicato nel territorio, che ribadisce la vicinanza allo sport della Regione Veneto e del mondo imprenditoriale'. A sostenere ...

L'Italia continua essere il paese dell'Ue con più Giovani che non studiano e non cercano lavoro : La quota si attesta al 25,7%. Un primato negativo che per L'Italia sembra proseguire in controtendenza con il resto del Vecchio Continente dove invece il fenomeno si è ridotto -

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Pietro Fusco potrebbe rientrare come responsabile delle Giovanili : La Spezia - Un ritorno al futuro per Pietro Fusco . L'ex diesse aquilotto, il cui contratto da uomo mercato con lo Spezia scadrà a fine mese, è tra i nomi presi in considerazione per prendere in ...

Formazione per 10.000 Giovani nel campo della tecnologia : Dopo una sessione di Formazione, con esperti Microsoft e coach della Palestra dell'Innovazione della Fondazione Mondo Digitale, gli studenti intraprendono un percorso di autoimprenditorialità per ...