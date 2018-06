Giovane leader della Spd tedesca trovata morta in Spagna. sarebbe stata stuprata : arrestato un camionista : ... ha espresso le condoglianze alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles: 'Questo crimine 'mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo ...

Spagna - Giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa : “Segni di violenza sul corpo” : Spagna, giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa: “Segni di violenza sul corpo” La 28enne Sophie Loesche era scomparsa dalla Germania una settimana fa mentre faceva l’autostop per raggiungere casa, ritrovata cadavere in Spagna. Per il delitto la guardia Civil ha arrestato un camionista 41enne diretto in Marocco che le avrebbe dato un passaggio. […] L'articolo Spagna, giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa: “Segni di ...

Spagna - Giovane leader della Spd tedesca rapita e uccisa : “Segni di violenza sul corpo” : La 28enne Sophie Loesche era scomparsa dalla Germania una settimana fa mentre faceva l'autostop per raggiungere casa, ritrovata cadavere in Spagna. Per il delitto la guardia Civil ha arrestato un camionista 41enne diretto in Marocco che le avrebbe dato un passaggio. Si sospetta che la ragazza sia stata rapita, violentata e poi uccisa.Continua a leggere

Spagna - uccisa Giovane leader Spd tedesca/ Ultime notizie : arrestato 41enne per l’omicidio di Sophie Lösche : Spagna, uccisa giovane leader Spd tedesca: per l'omicidio della 28enne Sophie Lösche è stato arrestato un uomo di 41 anni, l'avrebbe prima stuprata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:59:00 GMT)