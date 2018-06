Giovane donna denuncia il marito alla polizia | filmava di nascosto bambini alla toilette

SO : Giovane salva donna da torrente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VILLA LITERNO - Giovane donna di 23 anni ospite di una struttura richiedenti asilo nasconde cocaina ed eroina - arrestata dai carabinieri : 18:24:59 VILLA LITERNO. I carabinieri della Stazione di Grazzanise, in VILLA LITERNO, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ...

Donna annega a Catania - disperso un Giovane | : Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulla spiaggia libera davanti al lungomare della Plaia, nella città siciliana. I soccorritori ritengono che fosse insieme a un'altra persona e le ...

Brescia - Scompare Giovane donna - fermato l'ex marito : U n uomo di 50 anni è stato fermato con l' accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere in seguito alla scomparsa della ex moglie . Entro la giornata di domani si dovrebbe tenere l'udienza ...

Piacenza - selfie con donna appena investita da treno : Giovane bloccato : Ha pensato bene di farsi un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e riversa sui binari. Protagonista della vicenda, avvenuta alla stazione di Piacenza, un giovane che...

Donna investita in stazione - Giovane si fa un selfie. Poco dopo le è stata amputata una gamba : Mentre sui binari il 118 sta soccorrendo una Donna ferita, da Poco investita da un treno, un giovane si fa un selfie. Il momento, in stazione a Piacenza, è stato documentato da una foto scattata il 26 maggio dal giornalista Giorgio Lambri e pubblicata oggi dal quotidiano Libertà. Alla Donna poi è stata amputata una gamba.Il giovane autore del selfie è stato bloccato dalla Polfer, identificato e costretto, non senza un ...

Piacenza - selfie con donna investita da treno : Giovane bloccato : Si è fatto un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e riversa sui binari. Protagonista della vicenda, avvenuta alla stazione di Piacenza , un giovane che è stato immortalato ...

Palermo : Giovane gambiano rapinato nei pressi della stazione - arrestata una donna : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Si è avvicinata con la scusa di chiedere qualche moneta per poi approfittare della situazione per rubargli il portafoglio. E' accaduto ieri sera, a Palermo, nei pressi della stazione centrale. Una donna di 31 anni, Rosaria Marrone, è stata arrestata dalla polizia per a

WWF - ecco il profilo dell’agricoltore custode di biodiversità : impegnato nel biologico - Giovane e donna : “Gli agricoltori possono svolgere un ruolo determinante nella conversione ecologica del Paese, essere custodi della biodiversità garantendo e promuovendo la resilienza dei sistemi naturali nelle aree di maggior pregio tutelate dall’Europa grazie all’utilizzo ottimale dei Fondi della PAC (Politica agricola comune) destinati a questo scopo. In occasione del Natura 2000 Day il WWF ha contribuito al primo screening ufficiale delle aziende agricole ...

Venezia : Giovane donna aggredita dal compagno si difende accoltellandolo : Venezia, 8 mag. , AdnKronos, Attorno alla scorsa mezzanotte, i poliziotti della Squadra Volante, su richiesta del 118, sono intervenuti a Mestre, per una violenta lite tra conviventi. Giunti nell'...

