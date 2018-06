Giornalisti : Inpgi chiede danni a colleghi - Unci ‘richiesta intimidatoria’ (2) : (AdnKronos) – Ad essere in discussione, per il presidente dell’Unci Galimberti, ci sono “il diritto di cronaca e di critica” e in questo senso “è paradossale che la Federazione Nazionale della Stampa, che ogni giorno difende la libertà di espressione e lotta contro le querele temerarie, taccia”. Si dice “scioccata” la D’Alessandro per ricevere questa richiesta proprio dall’Inpgi, ...

L Inpgi fa causa a due Giornalisti - l Unione Cronisti 'Situazione kafkiana' : ... che oggi pomeriggio in una conferenza stampa a Palazzo di Giustizia ha commentato l'iniziativa giudiziaria nei confronti di Manuela D'Alessandro e Frank Cimini, fondatori del blog di cronaca ...

Inpgi cita in giudizio 14 Giornalisti : chiesti danni per oltre un milione di euro : Tutti contro querele temerarie, intimidazioni e minacce ai giornalisti. Per una vicenda kafkiana però quattordici cronisti, sparsi tra Milano e Roma, si ritrovano oggi a fronteggiare una causa civile per danni da oltre un milione di euro mossa nei loro confronti da altri giornalisti, che siedono ai vertici dell’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti. Al Tribunale di Milano si è svolta una inusuale conferenza stampa in cui il presidente ...