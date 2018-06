fanpage

: RT @tpi: Giorgia Meloni: 'Non so se ammazzare Saviano è una priorità della Camorra' - RRmpinero : RT @tpi: Giorgia Meloni: 'Non so se ammazzare Saviano è una priorità della Camorra' - FLaghezza : RT @klaspior: uno non vorrebbe accanirsi troppo contro una persona, il problema è che #GiorgiaMeloni è troppo una fuoriclasse quando si tra… - AnnaLannister : RT @fanpage: Giorgia Meloni: “Non so se ammazzare Roberto #Saviano sia una priorità della camorra” -

(Di venerdì 22 giugno 2018) La presidente di Fratelli d'Italiatorna sulla polemica sulla scorta di: "Non so giudicare se ci siano elementi per rivedere la scorta, figuriamoci se so se sia unacamorra, né so bene quale sia la procedura", afferma ammettendo di non conoscere la materia nel dettaglio e preferendo quindi non esprimere giudizi.