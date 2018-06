Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e diretta tv | programma 1giornata | oggi 22

Giochi del Mediterraneo 2018/ Streaming video e diretta tv - programma 1^ giornata (oggi 22 giugno) : diretta Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e tv, programma 1^ giornata (oggi 22 giugno): la cerimonia d'apertura e le prime gare, ma senza medaglie in palio(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:01:00 GMT)

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 22 giugno. Programma - orari e tv : Oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia vuole essere assoluta protagonista della rassegna e punta a vincere il medagliere come riesce a fare ininterrottamente da Almeria 2005. Prima giornata senza medaglie in palio ma subito succulenta visto che ci saranno tanti azzurri in campo. Le nostre Nazionali di calcio e di ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di venerdì 22 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018. Appuntamento a Tarragona (Spagna) con la rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Prima giornata senza medaglie in palio, iniziano i tornei di calcio e di volley oltre alle qualifiche di tiro con l’arco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di venerdì 22 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari - al maschile convocati in 8 per 4 posti : La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “Basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta per l’oro? : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. L’Italia manderà in acqua un equipaggio in ogni specialità: nel singolo senior maschile ci sarà Luca Rambaldi, ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Pellielo e Rossi vogliono ripetersi : Il conto alla rovescia per l’attesa cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018 sta per esaurirsi. Fra meno di due giorni i tiratori saliranno in pedana per le gare di fossa olimpica, tra cui i nostri quattro portacolori: Giovanni Pellielo (portabandiera della delegazione italiana nella corrente manifestazione), Valerio Grazini, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa. Nonostante sia trascorso un lustro dall’ultima edizione ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tiro con l’arco – XVIII Giochi del Mediterraneo : azzurri pronti alla gara : La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Domani il via alle 72 frecce di ranking round. Domenica le finali individuali e a squadre Gli azzurri ai Giochi del Mediterraneo La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Il Direttore Tecnico Mauro Berruto, al seguito della squadra insieme ai coach ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento : Anche il Tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente Tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, ...

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo a caccia dell’oro : Il Taekwondo azzurro cercherà un grande risultato ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). L’Italia si presenta infatti a questa rassegna con una squadra ricca di talenti, con l’ambizione di centrare diverse medaglie e soprattutto di conquistare l’oro che è mancato nell’ultima edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri. Sul tatami spagnolo troveremo le due stelle Vito Dell’Aquila (-58 ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di domani (22 giugno). Gli orari e gli italiani in gara : domani venerdì 22 giugno incominciano i Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) incomincia la rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Italia come sempre grande protagonista dell’evento: nella prima giornata saranno impegnati gli arcieri nelle qualificazioni, la squadre femminile di pallavolo contro la Grecia e la squadra di calcio contro il Marocco. Di seguito il calendario completo, il ...

Triathlon - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federica Parodi e Nicola Azzano per tenere alto il tricolore : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...