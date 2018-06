Giochi del Mediterraneo 2018 | quattro infortuni in casa Italia | forfait per Marcell Jacobs

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Italia-Marocco 2-2 nel calcio. A breve il volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

LIVE Calcio – Italia-Marocco 0-1 - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurri al debutto - serve una vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, sfida valida per il Gruppo B del torneo di Calcio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini non può permettersi passi falsi e deve conquistare subito la vittoria, visto che solo la prima classifica del girone passerà in semifinale. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare, visto che i marocchini ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. L'Italia alla ricerca del primo successo contro la Grecia

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia alla ricerca del primo successo contro la Grecia : Prenderá il via oggi, venerdì 22 giugno, il torneo di Volley Femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Si parte alle 12,30, e la prima avversaria della compagine tricolore sarà la Grecia, una squadra decisamente alla portata delle azzurrine. Gara da sfruttare per prendere le misure e entrare mentalmente nella competizione, ma anche da vincere assolutamente, viste le alte ambizioni di questa giovane Italia, considerata la favorita per ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Tiro con l'arco - calcio e pallavolo. Italia - vai e vinci!

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia pronta per l’esordio - gli azzurri sfidano la Grecia. Parte la caccia all’oro : Sabato 23 giugno incomincerà l’avventura dell’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gli azzurri affronteranno la Grecia nel match d’esordio. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono i grandi favoriti della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e vogliono partire con il piede giusto, sconfiggendo la compagine ellenica che non dovrebbe riservare particolari problemi e ...

Giochi del Mediterraneo 2018/ Streaming video e diretta tv - programma 1^ giornata (oggi 22 giugno) : diretta Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e tv, programma 1^ giornata (oggi 22 giugno): la cerimonia d'apertura e le prime gare, ma senza medaglie in palio(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:01:00 GMT)

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 22 giugno. Programma - orari e tv : Oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia vuole essere assoluta protagonista della rassegna e punta a vincere il medagliere come riesce a fare ininterrottamente da Almeria 2005. Prima giornata senza medaglie in palio ma subito succulenta visto che ci saranno tanti azzurri in campo. Le nostre Nazionali di calcio e di ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di venerdì 22 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018. Appuntamento a Tarragona (Spagna) con la rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Prima giornata senza medaglie in palio, iniziano i tornei di calcio e di volley oltre alle qualifiche di tiro con l’arco. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di venerdì 22 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. Paolo Pizzo guida la spedizione azzurra : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la Scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile. Tutti gli azzurri ...