Giochi del Mediterraneo 2018 | il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di sabato

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia punta a fare incetta di medaglie nella prima giornata : Domani finalmente si comincia. Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione edizione ...

Tiro con l’Arco - iniziati i Giochi del Mediterraneo : ottimo avvio degli azzurri dopo il ranking round : Sono scattati oggi i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco, bene gli azzurri dopo le 72 frecce di ranking round iniziati i Giochi del Mediterraneo di Tarragona per il Tiro con l’Arco. dopo le 72 frecce di ranking round che ha stabilito il tabellone degli scontri diretti, gli azzurri scalano le classifiche nell’individuale e si prendono due secondi posti a squadre. Domani le eliminatorie e domenica le finali. I RISULTATI ...

Nuoto - Paltrienieri scende in acqua per i Giochi del Mediterraneo : “farò belle gare - sono fiducioso” : Gregorio Paltrinieri ha parlato dei prossimi Giochi del Mediterraneo, sottolineando di avere come obiettivo quello di divertirsi Il mirino è puntato sugli Europei di Glasgow, ma prima l’obiettivo è mettersi al collo l’oro che ancora manca nella sua ricca bacheca. Gian Mattia D’Alberto /LaPresse I Giochi del Mediterraneo forse non hanno lo stesso appeal degli altri grandi eventi che lo hanno visto protagonista, dalle Olimpiadi ...

Corea del Nord - per la festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “Giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La manifestazione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici. Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre travolte dalla Grecia nel volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : bene gli azzurri nel ranking round - Boari seconda al femminile - Pasqualucci e Galiazzo quinto e sesto : Sono andati in archivio i ranking round delle competizioni individuali maschili e femminili di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, che si sono svolti nel Campclar Athletics Stadium. La sessione odierna serviva a stabilire le teste di serie e gli accoppiamenti nei tabelloni individuali ed a squadre. Sono arrivate buone notizie in chiave azzurra, soprattutto al femminile, visto che Lucilla Boari si è classificata ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 - Italia-Marocco 2-2 : pareggio all’esordio per gli azzurrini - segnano Vignato e Merola : La Nazionale di Calcio apre con un pareggio i Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). L’Under 18 guidata da Daniele Franceschini ha pareggiato per 2-2 con i campioni in carica del Marocco la gara inaugurale del Gruppo B. I nordafricani sono andati per due volte in vantaggio, ma gli azzurrini sono stati bravi a reagire ad ottenere un punto importante per la qualificazione. Il Marocco gioca meglio nel primo tempo, trova il vantaggio ...

LIVE Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia in DIRETTA. Azzurre per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, esordio della nostra Nazionale di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le Azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 12.31 Tra pochi istanti dovrebbe iniziare la partita. 12.29 Azzurre con tutti ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : quattro infortuni in casa Italia - forfait per Marcell Jacobs : quattro defezioni dell’ultimo secondo per l’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2018 che sono scattati oggi in quel di Tarragona (Spagna). Gli azzurri presenti in terra iberica diventano dunque 409. Per quanto riguarda l’atletica la defezione più importante è quella di Marcell Jacobs: dopo le ottime prestazioni del mese scorso, il velocista azzurro era attesissimo per quanto riguarda i 100 metri, dove poteva sicuramente giocarsi ...

LIVE Calcio – Italia-Marocco 0-1 - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurri al debutto - serve una vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, sfida valida per il Gruppo B del torneo di Calcio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini non può permettersi passi falsi e deve conquistare subito la vittoria, visto che solo la prima classifica del girone passerà in semifinale. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare, visto che i marocchini ...