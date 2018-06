Giocatori contro il ct

Giocatori Argentina contro ct Sampaoli : ANSA, - MOSCA, 22 GIU - I Giocatori della nazionale Argentina avrebbero richiesto di cambiare allenatore in vista della terza e ultima partita della fase a gironi contro la Nigeria. Lo riportano i ...

Come i Giocatori affetti da disabilità hanno dato vita al Microsoft Adaptive Controller - articolo : Solomon Romney aveva 15 anni quando si rese conto che i videogiochi alla fine lo avevano sconfitto. Nato senza dita sulla mano sinistra se l'era cavata egregiamente negli anni '80 giocando nelle sale giochi e beneficiando degli input limitati dei cabinati che proponevano la classica impostazione con una levetta e due pulsanti. "Mio padre era un presentatore di un talk show che andava in onda a tarda notte quindi non passavo molto tempo con lui", ...

Microsoft presenta il controller Xbox per Giocatori con disabilità : Microsoft vara un nuovo controller per la Xbox dedicato ai videogiocatori affetti da disabilità. Si chiama Microsoft Adaptive controller. La casa di Xbox One e Windows 10 lo ha sviluppato internamente ed è un accessorio speciale pensato per permettere a chiunque, a prescindere dal tipo di disabilità, di interagire con i propri giochi preferiti senza doversi confrontare con le difficoltà di joypad compatti e stipati di tastini e levette ...

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i Giocatori che soffrono di problemi motori : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

