Giappone | sale l' indice dell' attività complessiva

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018) : l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone : L’Italia del Rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda. Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è ...