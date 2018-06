GF | Patrizia Bonetti contro Filippo Contri | Mi ha deluso

Patrizia Bonetti contro Filippo Contri : "Falso. Mi ha deluso" : Patrizia Bonetti, a quache settimana dalla pubblicazione di alcune foto che la vedrebbero molto complice con Filippo Contri, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha fornito la propria versione dei fatti, perché non ci sta di passare per la rovinafamiglie di turno: È un falso! Lui ha scaricato la colpa su di me quando sa benissimo che i fotografi erano lì per Barbara d’Urso, che era seduta dietro di noi. Fa finta di essere ...

GF 15 - il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per farsi fotografare : Grande Fratello 15, parla Angelo Sanzio: Il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per far parlare di loro Ospite oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Angelo Sanzio si è lasciato scappare uno scoop non indifferente. Commentando infatti le coppie formatesi nella […] L'articolo GF 15, il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per farsi ...

Pomeriggio 5 - Filippo Contri ha tradito Lucia : le foto con Patrizia Bonetti : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato della possibilità che Filippo avesse tradito Lucia. Siccome si vociferava, su internet, dopo la puntata di Mattino 5, dell’esistenza di foto compromettenti dell’ex gieffino, Barbara d’Urso ha voluto vederci chiaro e ha invitato tutti i diretti interessati a partecipare alla sua trasmissione. Cosa è accaduto? Rivelazione dopo rivelazione si è scoperto il coinvolgimento di ...

Grande Fratello 2018 / Da Lucia Bramieri a Patrizia Bonetti : un'esperta svela tutti i ritocchini delle donne : Grande Fratello 2018, quali sono i ritocchini delle donne di questa edizione? Da Lucia Bramieri alla Orlando sino alla Bonetti: le parole dell'esperta a Nuovo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:57:00 GMT)

Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando con Patrizia Bonetti? (video) : L'anticipazione era stata data ieri mattina da Riccardo Signoretti, durante Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci: si parlava di alcune foto riguardanti Filippo Contri che avrebbero fatto storcere il naso alla sua attuale fidanzata Lucia Orlando, conosciuta e conquistata nella casa del Grande Fratello.Oggi a Pomeriggio Cinque si è passati dalle parole ai fatti. Signoretti così ha rivelato che, durante l'ultima settimana di ...

FILIPPO CONTRI E LUCIA ORLANDO / Patrizia Bonetti tra loro? Riccardo Signoretti mostra le foto a Pomeriggio 5 : FILIPPO CONTRI e LUCIA ORLANDO, la coppia è in crisi dopo la notizia del tradimento lanciata da Riccardo Signoretti? La foto della verità su Instagram(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:12:00 GMT)

Le Donatella contro Patrizia Bonetti del GF : un video velenosissimo : Le Donatella più "peperine" che mai. Da qualche giorno le gemelline Silvia e Giulia si divertono a canzonare via social

STRISCIA LA NOTIZIA - COCA-GATE AL GRANDE FRATELLO?/ Video - interrogatorio tv per Patrizia Bonetti : STRISCIA la NOTIZIA, COCA-GATE al GRANDE FRATELLO? Barbara d'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:46:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Patrizia Bonetti : “Droga al GF? Impossibile” : Patrizia Bonetti a Pomeriggio Cinque nega ci possa essere la droga al GF 15 E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione, Barbara d’Urso ha parlato con la ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti del “droga gate”. Come molti sapranno Striscia La Notizia ieri sera ha diffuso un audio della ex inquilina della casa più spiata dagli italiani. Nel suddetto audio fatto ...

GF15 : Mariana Falace aggredita da Aida Nizar e Patrizia Bonetti? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Le ultime novità svelano che Mariana Falace ha rilasciato una nuova intervista, dove ha fatto delle pesanti accuse contro due ex concorrenti. Grande Fratello: le accuse choc di Mariana Falace Mariana Falace non smette di far parlare di sé a pochi giorni ...