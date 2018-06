George Soros spiegato ai complottisti e alla destra

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Matteo Salvini - Vladimir Putin e il fango di George Soros - cosa si spinge a pubblicare Repubblica : L'onda di fango di George Soros su Matteo Salvini potrebbe trasformarsi in tsunami sul leader della Lega se Repubblica davvero accetterà di cavalcarla. Il quotidiano diretto da Mario Calabresi sposa l'...

George Soros si è detto preoccupato dal nuovo governo italiano : ... ha detto oggi l'imprenditore al Festival dell'Economia di Trento, manifestando la speranza che 'duri poco' e che le elezioni di medio termine consegnino ai Democratici la maggioranza di entrambi i ...

George Soros si è detto preoccupato dal nuovo governo italiano : È uno dei principali investitori del mondo, protagonista di spericolate speculazioni come quelle del settembre 1992, quando - con delle operazioni allo scoperto - riuscì da solo ad affondare la sterlina e la lira buttandole fuori dal Sistema Monetario Europeo. Ma, soprattutto, il sedicente filantropo è la bestia nera dei sovranisti di tutto il mondo, che accusano la sua Open Society Foundation di essere la forza ...

AGIRE per il Trentino : * George Soros a Trento : " È incredibile che per il Festival dell'Economia venga accolto un personaggio come LUI ' - : Noi italiani dovremmo ricordarci l'attacco speculativo alla nostra lira nel 1992, che ha poi portato ad un passo dal baratro la nostra economia nazionale. A causa di questa azione, la Banca d'Italia ...

George Soros - fango su Matteo Salvini : 'È a libro paga di Vladimir Putin? L'Italia lo deve sapere' : E ancora, Soros ha aggiunto che Putin 'cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le ...

George Soros : 'Immigrati - l'Europa non dia lezioni all'Italia o Lega e M5s stravinceranno' : A sostenerlo è George Soros, il finanziere americano, di origine ungherese, che mira alla 'società aperta', un mondo in cui, cancellate le frontiere, non vi sia più ostacolo allo spostamento di ...

George Soros : «L'Europa paghi l'Italia per l'onere ingiusto subito per i rifugiati» : Il finanziere e filantropo: «L'Ue non dia lezioni all'Italia. I dubbi sulla gestione dell'area euro sono legittimi, ma la strategia non può essere la minaccia di abbandonare la moneta unica»

La fondazione di George Soros ha annunciato che chiuderà il suo ufficio di Budapest : Open Societies Foundations, la fondazione finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che chiuderà il suo ufficio di Budapest per via degli attriti con il governo del primo ministro Viktor Orbán. Si parlava da diverse settimane The post La fondazione di George Soros ha annunciato che chiuderà il suo ufficio di Budapest appeared first on Il Post.